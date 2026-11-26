„Tikrai galėtume kartu su kariuomene sugalvoti modelį, kaip jie integruotųsi, tai kartu būtų ir mums pastiprinimas“, – ketvirtadienį sakė D. Škarnulis.
Anot jo, toks sprendimas būtų naudingas ir atsižvelgiant į ribotus kariuomenės pajėgumus rengiant šauktinius.
„Suprantama, kad pajėgumų tiek pat gal šiuo metu ir kariuomenė neturi, ir instruktorių, o ruoštis reikia, jaunimą ugdyti reikia“, – teigė VSAT vadas.
Pasak D. Škarnulio, įgyvendinant šią iniciatyvą reikėtų peržiūrėti teisinį reguliavimą, tačiau tarnyba yra atvira tokiems siūlymams.
Kaip rašė BNS, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad ministerija kartu su Lietuvos kariuomene svarsto galimybę šauktiniams atlikti tarnybą pasienyje, tačiau prieš priimant sprendimus reikia suderinti skirtingų institucijų poreikius ir karių rengimo reikalavimus.
Vidaus reikalų ministras savo ruožtu yra išreiškęs abejonių, ar tarnybą pasienyje atliekantys šauktiniai įgytų visavertį karinį parengimą.
Anot R. Kauno, šis siūlymas gali būti vertinamas ir visuotinio šaukimo kontekste, tačiau vien tokio sprendimo nepakaktų kokybiškam visuotiniam šaukimui užtikrinti.
Kaip rašė BNS, spalio pabaigoje Valstybės gynimo taryba nutarė Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą nuo 2032 metų.
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