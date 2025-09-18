VRK nutraukė „čekiukų“ byloje nuteisto Alytaus rajono tarybos nario Vrubliausko įgaliojimus

Alytaus rajono savivaldybės mero pareigas A. Vrubliauskas ėjo 1997–2023 metais, jis taip pat yra buvęs ilgametis rajono meras.
VRK per posėdį paskelbė, kad įgaliojimai nutrūko nesuėjus terminui pagal Kauno apygardos teismo nuosprendį, kuris įsiteisėjo praeitą savaitę.
Įtarimų sulaukęs A. Vrubliauskas buvo sustabdęs narystę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijoje, jis su šia politine jėga savivaldos rinkimuose pateko į Alytaus rajono tarybą. Dabar A. Vrubliausko vietą užims po jo sąraše esantis Marius Jasaitis.
ELTA primena, kad Lietuvos apeliacinis teismas praeitą trečiadienį atmetė A. Vrubliausko skundą, nusprendęs, kad jo kaltė įrodyta. Kaip buvo nusprendęs ir Kauno apygardos teismas, A. Vrubliauskas liko nubaustas 25 tūkst. eurų bauda, jam trejiems metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.
Po Apeliacinio teismo verdikto nuosprendis įsiteisėjo, todėl tarybos narys neteko mandato.
Praėjusių metų lapkritį Kauno apygardos teismas A. Vrubliauską „čekiukų“ byloje pripažino kaltu dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumento suklastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu. 2019–2022 m. jis sistemingai klastojo dokumentus dėl neva patirtų kuro išlaidų, nors jos buvo susijusios su individualios veiklos išlaidomis. Nustatyta, kad tarybos narys apgaule įgijo beveik 20 tūkst. eurų. Jis pripažintas kaltu suklastojęs 16 apyskaitų.
Kaip paskelbė Apeliacinis teismas, iš PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad A. Vrubliauskas kurą pildavosi dideliais kiekiais – nuo 279 iki 2,7 tūkst. litrų per kartą.
Vienu atveju A. Vrubliauskas įsigijo 2,7 tūkst. litrų dyzelino – toks kiekis viršija jo turėtos mobiliosios kolonėlės talpą. Ji siekė tik 1 tūkst. litrų.
Kaip nustatė teisėsauga, politikas nurodė, kad įgydamas dyzeliną, taip pat žymėtą dyzeliną, automobilio remonto išlaidas patyrė kaip tarybos narys, nors iš tikrųjų šias išlaidas patyrė vykdydamas savo individualią veiklą – jis yra ūkininkas.
