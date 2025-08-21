VRK neregistravo referendumo iniciatyvos dėl partijų finansavimo valstybės lėšomis

Pagrindinio valstybės įstatymo 35 straipsnio papildymą siūlanti piliečių grupė, kuriai VRK posėdyje atstovavo Zigmas Vaišvila, Egidijus Čibirauskas ir Gediminas Ustinavičius, komisijai pateikė Konstitucijos pakeitimo projektą, kuriuo siūlė papildyti minėtą Konstitucijos straipsnį, kad „valstybė nefinansuoja politinių partijų ir politinių organizacijų“.
„Iniciatyvinės grupės referendumui pateiktoje Konstitucijos pataisoje norima nustatyti apribojimą finansuoti politines organizacijas, kas gali būti vertinama kaip konstituciškai neproporcingas suvaržymas, prieštaraujantis tiek Konstitucinio Teismo suformuotai doktrinai, tiek Europos Sąjungos institucijų suformuotiems tarptautiniams standartams“, – grįsdama savo sprendimą aiškino VRK.
VRK sprendimas motyvuotas taip pat ir tarptautiniais teisės aktais, teigiančiais, kad viešas finansavimas gali būti skiriamas kandidatus rinkimuose keliančioms politinėms organizacijoms, kurios atstovauja reikšmingai daliai rinkėjų.
Atsižvelgdama į tai, VRK nusprendė kad tokia referendumo iniciatyva negali būti registruojama, kadangi prieštarauja tiek Konstitucijos, tiek Referendumo konstitucinio įstatymo nuostatoms.
Šis VRK sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
