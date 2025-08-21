Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VRK neregistravo referendumo iniciatyvos dėl partijų finansavimo valstybės lėšomis

2025-08-21 16:22 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 16:22

VRK (nuotr. Elta)

Ketvirtadienį posėdžiavusi Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nusprendė neregistruoti piliečių iniciatyvinės grupės, siekiančios inicijuoti referendumą dėl Konstitucijos 35 straipsnio papildymo.

Pagrindinio valstybės įstatymo 35 straipsnio papildymą siūlanti piliečių grupė, kuriai VRK posėdyje atstovavo Zigmas Vaišvila, Egidijus Čibirauskas ir Gediminas Ustinavičius, komisijai pateikė Konstitucijos pakeitimo projektą, kuriuo siūlė papildyti minėtą Konstitucijos straipsnį, kad „valstybė nefinansuoja politinių partijų ir politinių organizacijų“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

 „Iniciatyvinės grupės referendumui pateiktoje Konstitucijos pataisoje norima nustatyti apribojimą finansuoti politines organizacijas, kas gali būti vertinama kaip konstituciškai neproporcingas suvaržymas, prieštaraujantis tiek Konstitucinio Teismo suformuotai doktrinai, tiek Europos Sąjungos institucijų suformuotiems tarptautiniams standartams“, – grįsdama savo sprendimą aiškino VRK. 

VRK sprendimas motyvuotas taip pat ir tarptautiniais teisės aktais, teigiančiais, kad viešas finansavimas gali būti skiriamas kandidatus rinkimuose keliančioms politinėms organizacijoms, kurios atstovauja reikšmingai daliai rinkėjų.

Atsižvelgdama į tai, VRK nusprendė kad tokia referendumo iniciatyva negali būti registruojama, kadangi prieštarauja tiek Konstitucijos, tiek Referendumo konstitucinio įstatymo nuostatoms.

Šis VRK sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

