Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
25
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Visi nori būti direktoriais, vadovais“ – jaunąją kartą apibūdina verslininkas

Ruginienė gina teisę nedirbti
2025-10-18 09:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 09:30

Lietuviai galimai piktnaudžiauja nedarbo išmokomis: socialinės apsaugos ir darbo ministerija nori priversti gyventojus išdirbti bent 12 mėnesių tam, kad jie galėtų pakartotinai gauti nedarbo išmokas. Dalis politikų taip pat palaiko siūlymą atidėti nedarbo išmoką mėnesiui, jei žmogus iš darbo išeina be rimtos priežasties. Tiesa, tokio pasiūlymo nepalaiko ministrė pirmininkė Inga Rugieninė.

Lietuviai galimai piktnaudžiauja nedarbo išmokomis: socialinės apsaugos ir darbo ministerija nori priversti gyventojus išdirbti bent 12 mėnesių tam, kad jie galėtų pakartotinai gauti nedarbo išmokas. Dalis politikų taip pat palaiko siūlymą atidėti nedarbo išmoką mėnesiui, jei žmogus iš darbo išeina be rimtos priežasties. Tiesa, tokio pasiūlymo nepalaiko ministrė pirmininkė Inga Rugieninė.

REKLAMA
25

TAIP PAT SKAITYKITE:

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Gerai dirbančių jaunuolių tenka paieškoti

Šiauliuose įsikūrusi vaflių kepykla mieste veikia nepilną mėnesį. Verslo įkūrėjas pasakoja, kad prasidėjus darbuotojų paieškai norinčiųjų gaminti maistą netrūko, tačiau vaflinei startavus paaiškėjo, kad jaunus darbuotojus išmokyti kokybiškai dirbti – sunku.

REKLAMA
REKLAMA

„Atrodo, žmogų mokai, mokai, dvi dienas su juo sėdi, išeini valandai ir tada žiūri, kad pilna neigiamų atsiliepimų, žmogus negali net valandos pabūti vienas. Kita situacija: žmogus dirba, tu kartu jam rodai, kaip daryti, praėjo valanda laiko, sako: pavargau, ar galiu eiti namo“, – TV3 Žinioms pasakojo „Vaflinės 904“ įkūrėjas Egidijus Jankauskas.

REKLAMA

Verslininkas Egidijus džiaugiasi, kad jam po kurio laiko pavyko rasti jaunų motyvuotų darbuotojų, tačiau priduria, kad šiauliečiai įnoringi.

„Su šiauliečiais, tai jie šiek tiek nori iš karto ir to didelio atlyginimo, ir taip toliau, ir nieko nedaryti, „painfluencinti“. Sako, moku daryti video, o paprastesnių darbų nelabai... Jie turi labai daug fantazijų, labai daug norų, į ateitį žiūri, visi nori būti direktoriais, vadovais“, – jaunąją kartą apibūdino „Vaflinės 904“ įkūrėjas.

REKLAMA
REKLAMA

Gerai palygina ar dirbti apsimoka

Verslininkai pasakoja, kad šiuolaikiniai darbuotojai preciziškai įvertina, kokias pajamas galima gauti dirbant arba esant bedarbiu. Kartais vietoj darbo geriau pasirenka nedarbo išmoką ir poilsiauja už Sodros“ pinigus.

Verslas pateikia duomenis, kad per ketverius metus nuo 2021-ųjų vasario, iš maždaug 400-ų tūkstančių asmenų gavusių nedarbo išmokas, 80 tūkstančių arba penktadalis jas gavo 2 kartus arba dažniau.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tu turi geras sąlygas nedirbdamas, neturėdamas jokių iššūkių gauti tiek šitą išmoką, tiek naudotis kitomis lengvatomis. <...> Dabartinė sistema sudaro galimybę dirbti, nedirbti – gauti išmokas, vėl grįžti į darbo rinką. <...> Vos ne po kelis kartus per keletą metų naudojasi šitos sistemos spragomis“, – pastebi Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.

REKLAMA

Atskirti, kurie gyventojai Lietuvoje realiai susidūrė su problemomis darbo rinkoje, o kurie tiesiog naudojasi proga gauti išmokas ir pailsėti, nėra lengva.

Pasak „Sodros“, nedarbo išmokos gavėjų daugiausia tarp jauniausiųjų rinkos dalyvių. Iki 25 metų amžiaus grupėje šimtui apdraustųjų tenka apie 12 nedarbo išmokos gavėjų. Tuo metu 41-50 amžiaus grupėje šimtui apdraustųjų tenka 5 nedarbo išmokos gavėjai, virš 60 metų – 7 nedarbo išmokos gavėjai tarp šimto dirbančiųjų.

REKLAMA

Jauniausi žmonės savo amžiaus grupėje aktyviausiai naudojasi nedarbo išmokomis, bet jie jas ir gauna trumpiausiai ir gana greitai sugrįžta į darbo rinką, trumpiausiai gauna nedarbo išmokas, iš visų gavėjų“, – statistiką komentavo „Sodros“ atstovė Malgožata Kozič.

Šiuo metu tam, kad vėl pakartotinai žmogus gautų nedarbo išmoką nebuvo būtina išdirbti 12-a mėnesių, nes į būtinąjį stažą įsiskaičiuodavo ir tie mėnesiai, kuriuos žmogus praleisdavo gaudamas ankstesnes išmokas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bando šią padėtį taisyti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po to, kad sugrįžti ir vėl gauti nedarbo išmokas, jam reikės 12-os mėnesių darbo stažo. Tai reiškia, kad tai, ką jis būdamas Užimtumo tarnyboje, kas yra dabar, jeigu tu esi Užimtumo tarnyboje, tau skaičiuojasi ir stažai, ir socialinės įmokos, ir tuo pačiu įsiskaičiuoja, kad yra stažas, kurį tu užsidirbi ir vėl gali gauti išmokas po labai trumpo laiko, tai dabar taip nebus“, – tikino naujoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.

REKLAMA

Kitais žodžiais tariant, darbuotojui vieną kartą gavus išmokas, reikės dirbti ilgiau, kad būtų galima dar kartą į jas pretenduoti. Ministrė taip pat viliasi, kad valdantieji palaikys Seime atsiradusį pasiūlymą mėnesiui atidėti nedarbo išmokas, jei darbuotojas savo noru, be rimtos priežasties pasirinko išeiti iš darbo.

REKLAMA

Tuos žmones, kurie išeina ar pagrybauti, ar statybose, turėtų pagalvoti, kad yra labai svarbu išeiti iš darbo tikrai tik tada, kada jau matai, kad neįmanoma susitarti“, – sakė J. Zailskienė.

I. Ruginienė stoja į nedirbančiųjų pusę

Tiesa, pasiūlymo, mėnesį atidėti išmokas, kai žmogus palieka darbą be rimtos priežasties, nepalaiko Ministrė Pirmininkė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Reikia baigti spekuliuoti tokiais žodžiais, be rimtų priežasčių, išėjo, neišėjo, kiekvienas žmogus turi teisę apsispręsti, kur dirbti ir pas kokį darbdavį“, – tvirtino I. Ruginienė.

Verslo atstovai ir rinkos apžvalgininkai ne kartą yra užsiminę, kad Lietuvoje apskritai nedarbo išmokų sistema yra per dosni, nes susiformuoja vadinamieji nedarbo spąstai, kai iki tam tikros algos žmogui apsimoka tiesiog nedirbti, nes vien be papildomų lengvatų, vien nedarbo išmoka pirmus 3 mėnesius suteikia apie 80 procentų buvusios algos.

REKLAMA

Pagal dabartinę sistemą, jeigu tu uždirbai minimalų atlyginimą, tavo nedarbo išmokos ir atlyginimo santykis pirmus tris mėnesius bus 86-i procentai buvusio atlyginimo. Jeigu uždirbi vidutinį atlyginimą 82 procentai“, – teigė Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas Leonardas Marcinkevičius. 

Tačiau Ingos Ruginienės Vyriausybė, panašu, šių jaunimo piktnaudžiavimų mažinti neplanuoja.

REKLAMA

Tai yra draudimas už kurį tu moki ir natūralu, kad nelaimei atsitikus tu gauni tam tikras išmokas, nes tu už tai sumokėjai, tai mažinti jas nėra net galimybių“, – sakė ji. 

Vyriausybė eina priešingu keliu, nori didinti nedarbo išmokas. Tiesa, daugiau dėmesio skiria Vyriausiems darbuotojams, kad šie ilgiau pasiliktų darbo rinkoje. Seimas rudenį turėtų spręsti, ar nuo kitų metų liepos prailginti nedarbo draudimo išmokas ikipensinio amžiaus žmonėms. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

TV3 Žinias žiūrėkite čia:

Spalio 17 d. TV3 Žinios. Po atmesto prezidento veto didelė dalis Seimo narių džiaugiasi: „Tai nereikėjo vogti“
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Pakaunės tvenkiniuose 2 skenduoliai: norėjau gelbėti, bet vyzdžiai jau buvo išsiplėtę
Spalio 17 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politikos apžvalgininku Vytautu Bruveriu
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą grįžusią Šakalienę Ruginienė apkaltino sabotažu: atsakė, kodėl gynybai gali neužtekti biudžeto
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Prabilo apie įtemptą biudžetą: pasakė, kiek kitąmet sieks valstybės skola
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Šioje šalyje dirba seniausia 100 metų barista: „Esu šiek tiek keista asmenybė“
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Naujausias tyrimas išdavė, ar žmonės ruošiasi karui: išvardijo perkamiausius daiktus
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Šiaulietis Ričardas miške aptiko 2 žmonių kūnus – atskleidė kraupias detales: „Turbūt keliais nušliaužė ir ten pasibaigė“
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Vėgėlė: Ukrainos vėliava šalia trispalvės Seime – neteisėta ir primena koliažą
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Paukščių gripas Kretingos rajone: kelti pavojų gali ir žmonėms
Spalio 16 d. TV3 Žinios.
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Prokurorė tikina: švietimo ministrės sprendimas pridėti 10 balų – neteisėtas
Spalio 16 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su žurnalo „Reitingai“ vyr. redaktoriumi Gintaru Sarafinu
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Ruginienė ministrės Šakalienės sprendimą vadina sabotažu: „„Turėsime tikrai rimtą pokalbį“
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Rusų žiaurumui Mažojoje Lietuvoje nebuvo ribų: negailėjo net ir vaikų
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Opozicija baiminasi Žemaitaičio: daro intervencijas vairuodamas nuo galinės sėdynės
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Ultragarsą skleidžiantys švilpukai laukiniams gyvūnams – ar tai padės išvengti avarijų?
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Įspėja apie pavojingą reiškinį „Telegram“ programėlėje: viskas gali baigtis mirtimi
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Gen Z revoliucija Madagaskare: jaunuolius susivienijo „Facebook“ ir „TikTok“ platformos
Spalio 15 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Remigijum Žemaitaičiu
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis sako, kad pateikė kandidatą į kultūros ministrus, Ruginienė atkerta – vien įvardinti pavardę negana
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Degalų mokesčiai didėja, verslininkai piktinasi: vairuotojai kurą pils kitur
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Žemaitaičio retorika vėl atkreipė Lietuvos sąjungininkų dėmesį
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Vokietijos žvalgybų tarnybų vadai ragina atsitokėti savo šalies politikus
Spalio 14 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su istoriku, buvusiu kultūros ministru Dariumi Kuoliu
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Ūkininkai skundžiasi dėl išmokų ir vėl grasina traktorių griausmu Seimui
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Varėnos valdžią pribloškė netikėtas radinys: kai kas dėl to patyrė nemenkus nuostolius
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Kalifornijoje dar viena sraigtasparnio avarija: transporto priemonę pilotavo influenceris
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Konservatoriai siūlo eilių pas gydytojus mažinimo planą: baustų įstaigas, jei nespėja priimti ligonių
Spalio 13 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Iškalbinga Ruginienės ir Tusko akimirka: šypsenos slepia daugiau nei meilę sportui
Spalio 13 d. TV3 Žinios. R. Žemaitaičio šokius Žemaitijoje apkartino atimtos kultūros ministerijos vadelės
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Iš nedarbo išmokų gyvenančius piliečius užstojanti Inga Ruginienė: „Kiekvienas žmogus turi teisę apsispręsti“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Šilutėje po tragiškos avarijos aiškėja vaikų būklė: situacija pablogėti gali bet kada
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Įspėja visus vairuotojus – tokių įvykių kasmet daugėja: prasideda žvėrių keliavimo laikas
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Autistas berniukas iš Palangos turi neeilinį talentą: stebisi net ir visko matę menininkai
Spalio 13 d. TV3 Žinios. 5 metus iš eilės vyksianti „Jaunimo linijos“ akcija: Lietuviams nerimą kelia karas
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Benkunskui reklaminė kampanija atsiėjo 25 tūkst. eurų – gyventojai piktinasi: „Pašerkime pinigais – ir visi nutils“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Istorinė bausmė prieglaudai „Penkta koja“: įtariama, kad šunys buvo gabenami iš Rusijos ir Baltarusijos
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Baisogaloje kyla „Rheinmetall“ gamykla: galbūt tai užtikrins saugumą
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Socdemams pritrūko drąsos? Tikimasi, kad durimis trenks pats Žemaitaitis
Spalio 11 d. TV3 Žinios. Iš Trumpo – nauji grasinimai Kinijai: apkaltino Xi Jinpingą
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Per paskutinį Statkevičiaus pasirodymą – kivirčas su ambasada: „Esame šokiruoti tokio neadekvataus užsipuolimo“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Vis dažniau ant kapų žmonės neša šias gėles: „Ir tvaru, ir nereikia išmesti kiekvienais metais tų gėlių“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Gelūnas atsakė į Žemaitaičio kaltinimus esant žydu: „Tai yra šmeižto byla“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Druskininkų apylinkėse siautėja vilkai: išpjovė dešimt šunų, pririštus prie būdos
Spalio 10 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomiste Indre Genyte-Pikčiene
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Manikiūro meistrei Linai – įspūdingas apdovanojimas Paryžiuje: pelnė už dar įspūdingesnį kūrinį
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Kovoti su piratiniais puslapiais vis sudėtingiau: štai, kiek žmonių jomis naudojasi
Spalio 10 d. Mindaugas Sinkevičius sulaukė rimtos Česlovo Juršėno žinutės: „Nežinau, ką atrašyti“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Naujausias „Spinter“ tyrimas parodė štai ką: įvardijo, kas labiausiai kamuoja lietuvius
Spalio 10 d. TV3 Žinios. 64-erių Gražina banke išgirdo šokiruojančią žinią: „Jūs mirusi“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Pasaulyje – šio metalo karštligė: pasakė, kiek ir kodėl galima iš to užsidirbti
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Lietuvos jūrų muziejuje delfinai padėjo 1,5 tūkst. vaikų: pasakė, kiek apsilanko ir įvardijo kainą
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Daugiau kaip 20 metų vyro naudojama priekaba tik dabar užkliuvo techninei apžiūrai: štai, ką kaltina
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Naujos aplinkybės dėl kauniečio, šiurpinančio „Nuaro“ darbuotojus: įtariama, kad padegė sandėliukus
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Prieš kelis metus tvarkyto kelio būklė siutina vietinius gyventojus: „Mes gyvenam dumblo stadijoj“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Lietuvoje – elektros kainų šuolis: įvardijo priežastis ir kada tikėtis jų kritimo
Spalio 9 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su NKVC vadovu Vilmantu Vitkausku
Spalio 9 d. TV3 Žinios. „Nemuno aušros“ reitingai kyla – pranoko demokratus: „Dramose Žemaitaitis ir jo partija jaučiasi puikiai“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis vis dar nepateikė kandidato į kultūros ministro postą – Ruginienė piktinasi: „Man jau atsibodo“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Lietuvos orai nusitaikė į sodininkus: „Ieškome šiemet obuolių, taip, kaip grybų“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Ketina mažinti Cichanouskajos apsaugos lygį: prie režimo griūties ir pokyčių Baltarusijoje Cichanouskajos veikla neprisidėjo niekuo
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Pentagonas ruošiasi nutraukti paramą Baltijos šalims: „Amerika nemėgsta lūzerių, ir tą reikia mums irgi įsisavinti“
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Išardė didžiausią „iPhone“ vagišių tinklą: vogtus telefonus pardavinėjo už 5 tūkst. eurų
Spalio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Socialdemokratai susikirto su Žemaitaičiu: „Laurų gatvėje gyvenantis žmogus lygina svietą. Ir kariauja su buržuazija“
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Tarptautinis tyrimas atskleidė kraupią statistiką: kodėl tiek mažai žmonių nori būti mokytojais?
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Gražulis išgirdo nuosprendį už LGBT žmonių niekinimą: teisme surengė tikrą šou
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Prieš Vėlines – naujų žvakučių bumas: žmonės negaili ir po 30 eurų
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Palikdamas ministeriją Adomavičius privirė košės Žemaitaičiui: gali grėsti baudžiamoji atsakomybė?
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Lyčiai neutralūs tualetai Lietuvoje gali virsti realybe: galės naudotis tiek berniukai, tiek mergaitės
Spalio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su buvusiu Seimo pirmininku Arūnu Valinsku
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Pensijos didės 80-90 eurų, tačiau senjorų tai netenkina: „Viskas be perstojo brangsta“
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Irmos Gajauskaitės byla įstrigo: valstybės advokatas nesusikalba su politinę karjerą tęsti ketinančia skandaliste
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Mobilizacijos pratybos Lietuvoje – su nemaloniomis žiniomis: evakuoti žmonių į Lenkiją nebūtų su kuo
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Kovotojai prieš miškų kirtimą susirėmė su urėdijos pareigūnais
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kaip buvęs kariuomenės vadas taisydamas dantis sutaupė 4 tūkstančius eurų
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Pirmadienio naktį – kosminis šou danguje: pilnaties vaizdas užbūrė daugelį pasaulio gyventojų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Naktį uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto, lėktuvai negalėjo nei kilti, nei leistis
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Dažnėjantys kontrabandiniai balionai kelia vis daugiau problemų: „Atsakomybė jau bus rimta“
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Dialogais sprendimų ieškojusi Angela Merkel apkaltino Baltijos šalis ir Lenkiją trukdymu derėtis su Rusija
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Kultūros ministro postui atlaisvėjus politikai jau matuoja naują pavardę
Spalio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis dirigentu Gintaru Rinkevičiumi
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Latvija ir Švedija mažina PVM maistui – Lietuvoje pažadai atidedami
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Už lietuvių pamėgtas sveikuoliškas uogas teks mokėti daugiau: pardavėjai skundžiasi itin prastu derliumi
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Į šią prekę lietuviai investuoja vis daugiau: kainos siekia iki 9000 eurų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kiek kišenpinigių skirti vaikui yra normalu: mokiniai turi suprasti savo išlaidų pasekmes
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Kalėjime sėdintys sukčiai iš močiučių išviliojo tūkstantines sumas: senjorė atskleidė, kaip ją apgavo
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Ieškantiems Helovyno pramogų – šiurpinantis siaubo parkas prie Kauno: prireiks ne tik stiprios širdies, bet ir kojų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Štai kaip Ukrainos ūkininkai ginasi nuo dronų: kovodamas žuvo vienas iš jų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Naujas Poderskio postas lydimas įtarimų: „To nesu matęs istorijoje“
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Policija fiksuoja augantį nepilnamečių sukeltų avarijų skaičių: transporto priemones perka tėvai
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Svarbi žinia dėl Vilniaus oro uosto veiklos: atšaukti šeši skrydžiai
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Prie Širvintų per avariją sudegė vairuotojas: aiškėja sukrečiančios įvykio detalės
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis apie kultūrininkų streiką: baubė nieko bendro su kultūra neturintys rėksniai
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Rusijos dronai pataikė į automobilius Charkivo rajone: žuvo du vyrai, sužeista savanorė
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Po „sustabdyto perversmo“ Sakartvelo premjeras žada suimti opozicijos narius
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Miuncheno oro uoste pastebėti dronai vėl sutrikdė skrydžius
Spalio 4 d. TV3 Žinios. „Hamas“ pasirengusi derėtis dėl paliaubų Gazos Ruože
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų