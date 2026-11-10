Virginijus Sinkevičius: svarbu normalizuoti santykius su Kinija

„Aš visgi norėčiau, kad mes nesusifokusuotume į pavadinimo keitimą, o susifokusuotume pirmiausia į tikslą normalizuoti santykius ir turėti santykius su Kinija tokius, kokius turi visos Europos Sąjungos valstybės. Kartu, be jokios abejonės, ieškoti būdų, kaip išlaikyti darbinį santykį su Taivanu, bet grįstą labai realiais lūkesčiais, nes, man atrodo, su tuo pavadinimu lūkesčiai buvo parduoti“, – žurnalistams antradienį Seime teigė V. Sinkevičius.
Taivaniečių atstovybė Vilniuje buvo atidaryta 2021 m., konservatoriui Gabrieliui Landsbergiui vadovaujant Užsienio reikalų ministerijai (URM) Ingridos Šimonytės vadovautoje Vyriausybėje.
Anot V. Sinkevičiaus, akivaizdu, jos šis sprendimas nepasiteisino
„Šitas ėjimas, kuris buvo padarytas praėjusios Vyriausybės, kaip ten kai kurie ir bandytų parduoti, jis yra nepasiteisinęs“, – sakė jis.
Kaip skelbta, portalas „Delfi“ pirmadienį rašė, kad rugsėjo 24 d. URM atstovai Taivaniečių atstovybės vadovei Constance H. Wang įteikė neformalų reikalavimų dokumentą, kuriame paragino Taivaną pakeisti atstovybės Vilniuje pavadinimą iki spalio 1 d.
Skelbiama, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.
Prezidentas Gitanas Nausėda teigė žinojęs apie ministerijos pokalbius su taivaniečių atstovais dėl atstovybės pervadinimo. Tačiau jis sakė, kad pavadinimo keitimo klausimas nėra užsienio politikos darbotvarkės „pirmajame dešimtuke“.
ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.
Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra išreiškęs lūkestį, kad jo vadovaujamos Vyriausybės programoje įrašytą tikslą užsienio reikalų ministrui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai.
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