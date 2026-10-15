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Virginijus Sinkevičius: kyla klausimas, ar Taurimas Valys supranta, kokioje pozicijoje jis yra

2026-10-15 13:55 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 13:55
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Valdančiosios Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad finansų ministras Taurimas Valys nelabai supranta, kokioje pozicijoje jis yra atsidūręs.

Virginijus Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (17)

Valdančiosios Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad finansų ministras Taurimas Valys nelabai supranta, kokioje pozicijoje jis yra atsidūręs.

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Jis taip pat piktinasi, kad ministras nesugeba atsakyti į klausimus apie kitų metų biudžetą.

„Vėluojama registruoti valstybės biudžetą, į nė vieną klausimą negali atsakyti žmogus konkrečiai, bet vaikšto Seimo koridoriuose, skaldo juokelius“, – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Nauja diena“ ketvirtadienį sakė V. Sinkevičius.

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„Man tikrai kyla klausimas, ar žmogus supranta, kur jis atsidūrė ir kokioje pozicijoje jis yra“, – pridūrė jis.

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T. Valys trečiadienį žurnalistų paklaustas apie demokrato Algirdo Butkevičiaus kritiką dėl kompetencijos stokos, atsakė: „Šaudė tu šaudė.“

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Finansų ministras taip referavo į paties A. Butkevičiaus 2014 metais, jam einant premjero pareigas, ištartą anglišką posakį „Shoulder to shoulder“ (liet. „petys į petį“), kuris nuskambėjo kaip „šaudė tu šaudė“.

„Tai, kad finansų ministrui būtų aiškiau, aš pabaigčiau tą frazę, kad sau į kojas prisišaudė. Demonstruoti tokį sąmojingumą ir šmaikštumą būtų galima, jeigu būtų pateiktas valstybės biudžetas“, – kalbėjo V. Sinkevičius.

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Jis teigia nežinantis tikslaus atsakymo, kada – ketvirtadienį ar penktadienį – bus registruotas biudžeto projektas.

Vyriausybė penktadienį planuoja svarstyti 2027-ųjų valstybės ir „Sodros“ biudžetų projektus, taip pat vadinamojo šeimos paketo priemones, valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams.

„Aš girdžiu, kad kitą savaitę, kai reikės pristatinėti, reikės ginti biudžetą, kuris pažeidžia fiskalinės drausmės taisyklę, tai reiškia, kad reikės turėti labai tvirtų argumentų, finansų ministras keliaus“, – kalbėjo demokratų vedlys.

Kaip rašė BNS, premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks apie 3,8 proc. BVP.

T. Valys yra sulaukęs viešos kritikos ir iš opozicinių partijų dėl ministro nesirodymo jų frakcijose.

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