Vilniuje vairuotojas partrenkė pareigūną

„Lapkričio 29 d. apie 13.08 val., Vilniuje, Pelesos ir Tyzenhauzų g. sankryžoje, policijos priemonių metu, automobilio „Audi A6 Allroad Quattro“ vairuotojas (gim. 1989 m.), prieš pradėdamas važiuoti, neįsitikino, kad tai daryti yra saugu ir partrenkė eismo kontrolės funkcijas vykdžiusį pareigūną (gim. 1978 m.)“, – rašo Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK).
Sužeistas pareigūnas, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Pradėta administracinė teisena.
