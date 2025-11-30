 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje vairuotojas partrenkė pareigūną

2025-11-30 08:54
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-30 08:54

Vilniuje šeštadienį, policijos reido metu, buvo partrenktas blaivumo kontrolę vykdęs pareigūnas, skelbia policija.

Reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Vilniuje šeštadienį, policijos reido metu, buvo partrenktas blaivumo kontrolę vykdęs pareigūnas, skelbia policija.

2

„Lapkričio 29 d. apie 13.08 val., Vilniuje, Pelesos ir Tyzenhauzų g. sankryžoje, policijos priemonių metu, automobilio „Audi A6 Allroad Quattro“ vairuotojas (gim. 1989 m.), prieš pradėdamas važiuoti, neįsitikino, kad tai daryti yra saugu ir partrenkė eismo kontrolės funkcijas vykdžiusį pareigūną (gim. 1978 m.)“, – rašo Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK).

Sužeistas pareigūnas, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.

Pradėta administracinė teisena.

