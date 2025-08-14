Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje sulaikytas ginkluotas vyras: su savimi turėjo tablečių, įrankių narkotikų vartojimui

2025-08-14 08:37 / šaltinis: BNS
2025-08-14 08:37

Vilniuje automobilyje vyriškis turėjo du pistoletus ir galimai svaiginančių medžiagų.   

Areštinė (Greta Skaraitienė/Fotobankas)

Vilniuje automobilyje vyriškis turėjo du pistoletus ir galimai svaiginančių medžiagų.   

REKLAMA
2

Kaip pranešė policija, trečiadienio naktį, apie 2 val. 6 min. Vito Gerulaičio gatvėje esančioje  automobilių stovėjimo aikštelėje vyko patikrinimas. 

Jo metu vyro, gimusio 1978 metais, automobilyje „Toyota Prius“ rasta galimai svaiginančių medžiagų ir ginklų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvo paimta: keliolika užspaudžiamų maišelių su kristalo pavidalo medžiagomis ir tabletėmis (įtariama, jog tai – narkotinės ar psichotropinės medžiagos), įrankiai narkotinių medžiagų vartojimui, svarstyklės bei du „Airsoft“ pistoletai ir dėtuvės su šratais.

Vyras uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų