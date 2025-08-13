Sukčių siautulys Vilniuje ir Šalčininkų rajone: išviliojo 33,4 tūkst. eurų

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, antradienį, apie 12 val. 45 min., Šalčininkų rajone moteriai (gim. 1941 m.), būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę banko darbuotoju ir policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 18 000 eurų.
Anot sostinės policijos, Rugpjūčio 12 d. apie 14 val. 12 min. Vilniuje moteriai (gim. 1948 m.), būnant namuose, paskambino nepažįstamas rusakalbis asmuo, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule (neva namuose laikomi suklastoti pinigai) iš jos išviliojo 10 000 eurų.
Moteris pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Taip pat, Vilniaus AVPK duomenimis, antradienį gautas vyro (gim. 1996 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 8 d., apie 11 val., Vilniuje jam paskambino nepažįstamas asmuo, kuris apgaule išviliojo 5 400 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
