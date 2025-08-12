Sulaikomas vyras Kaune į pareigūnus nukreipė ginklą

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienio vakarą, apie 20 val. 40 min., Kaune, Lampėdžių gatvėje, daugiabučio namo laiptinėje, už viešosios tvarkos pažeidimą sulaikomas vyras į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnus nukreipė galimai „Airsoft“ ginklą.
Įtariamasis (gim. 1956 m.), pas kurį rastas ir paimtas galimai „Airsoft“ automatinis ginklas, blaivumą tikrintis atsisakė. Jis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
