TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sulaikomas vyras Kaune į pareigūnus nukreipė ginklą

2025-08-12 08:32 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 08:32

Kaune sulaikomas 69 metų vyras į pareigūnus nukreipė galimai šratasvydžio ginklą „Airsoft“. 

Areštinė (Greta Skaraitienė/Fotobankas)

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienio vakarą, apie 20 val. 40 min., Kaune, Lampėdžių gatvėje, daugiabučio namo laiptinėje, už viešosios tvarkos pažeidimą sulaikomas vyras į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnus nukreipė galimai „Airsoft“ ginklą. 

Įtariamasis (gim. 1956 m.), pas kurį rastas ir paimtas galimai „Airsoft“ automatinis ginklas, blaivumą tikrintis atsisakė. Jis uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. 

