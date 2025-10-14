Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje posėdžiaus Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija

2025-10-14 06:40 / šaltinis: BNS
2025-10-14 06:40

Vilniuje, parlamento rūmuose, antradienį pradės posėdžiauti Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisija.

Vilniuje posėdžiaus Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vilniuje, parlamento rūmuose, antradienį pradės posėdžiauti Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisija.

REKLAMA
0

Posėdžių darbotvarkėse – Pilietybės įstatymo nuostatų tobulinimas, Lietuvai svarbaus nekilnojamojo kultūros paveldo užsienyje apsauga, konsulinių paslaugų teikimo užsienyje gerinimas, balsavimas Pasaulio lietuvių rinkimų apygardoje, diasporos politikos veiksmingumo didinimas ir užsienio lietuvių bendruomenių veiklos skatinimas, pranešė Seimas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį komisija kartu su Seimo Švietimo ir mokslo komitetu svarstys lituanistinio švietimo užsienyje klausimus. Bus aptarta neformaliųjų lituanistinių mokyklų situacija ir finansavimas, lietuvių kalbos mokymai suaugusiesiems, diskutuojama dėl baltistikos centrų išsaugojimo ir veiklos skatinimo. 

REKLAMA
REKLAMA

Tos pačios dienos popietę komisijos nariai su Seimo Užsienio reikalų komitetu organizuos diskusiją „Pasaulio lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos svarba ir bendruomenių įsitraukimas“.

REKLAMA

Į komisijos posėdžius kviečiami Seimo nariai, Pasaulio lietuvių bendruomenės, įvairių institucijų ir įstaigų atstovai, mokslininkai, ekspertai ir visuomenė. 

Nuolatinė Seimo ir PLB komisija įkurta 2007 metais. Paprastai ji posėdžiauja du kartus per metus.

Komisiją sudaro Pasaulio lietuvių bendruomenių atstovai ir Seimo nariai. Jai vadovauja du pirmininkai.

REKLAMA
REKLAMA

Šios kadencijos Seimas pirmininku yra paskyręs „Nemuno aušros“ frakcijos narį Karolį Neimantą, o PLB – Rytų Europos ir Centrinės Azijos kraštų lietuvių bendruomenės atstovę Jolantą Naglę.

Komisijos tikslas – puoselėti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, teikti pasiūlymus Seimui ir kitoms valstybinėms institucijoms.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų