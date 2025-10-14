Vilniuje posėdžiaus Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija

Posėdžių darbotvarkėse – Pilietybės įstatymo nuostatų tobulinimas, Lietuvai svarbaus nekilnojamojo kultūros paveldo užsienyje apsauga, konsulinių paslaugų teikimo užsienyje gerinimas, balsavimas Pasaulio lietuvių rinkimų apygardoje, diasporos politikos veiksmingumo didinimas ir užsienio lietuvių bendruomenių veiklos skatinimas, pranešė Seimas.
Trečiadienį komisija kartu su Seimo Švietimo ir mokslo komitetu svarstys lituanistinio švietimo užsienyje klausimus. Bus aptarta neformaliųjų lituanistinių mokyklų situacija ir finansavimas, lietuvių kalbos mokymai suaugusiesiems, diskutuojama dėl baltistikos centrų išsaugojimo ir veiklos skatinimo.
Tos pačios dienos popietę komisijos nariai su Seimo Užsienio reikalų komitetu organizuos diskusiją „Pasaulio lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos svarba ir bendruomenių įsitraukimas“.
Į komisijos posėdžius kviečiami Seimo nariai, Pasaulio lietuvių bendruomenės, įvairių institucijų ir įstaigų atstovai, mokslininkai, ekspertai ir visuomenė.
Nuolatinė Seimo ir PLB komisija įkurta 2007 metais. Paprastai ji posėdžiauja du kartus per metus.
Komisiją sudaro Pasaulio lietuvių bendruomenių atstovai ir Seimo nariai. Jai vadovauja du pirmininkai.
Šios kadencijos Seimas pirmininku yra paskyręs „Nemuno aušros“ frakcijos narį Karolį Neimantą, o PLB – Rytų Europos ir Centrinės Azijos kraštų lietuvių bendruomenės atstovę Jolantą Naglę.
Komisijos tikslas – puoselėti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, teikti pasiūlymus Seimui ir kitoms valstybinėms institucijoms.
