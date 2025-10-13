Siūloma padidinti Seimo komitetų narių skaičių iki 14 parlamentarų

Praėjusią savaitę jis įregistravo tai numatančias Seimo statuto pataisas. Jomis siekiama spręsti spalio pradžioje susiklosčiusią situaciją, kai, pasikeitus komitetų sudėčiai, Mišrios Seimo narių grupės atstovai negalėjo pasirinkti darbo norimame komitete.
„Mišri Seimo narių grupė neturėdama daugiau nei 7 narių, pagal proporcinio atstovavimo principą, iš esmės neturi jiems skirtų vietų komitetuose. Jų teikimai į komitetus visa apimtimi yra priklausomi nuo kitų frakcijų sprendimų siūlant savo narių kandidatūras. Siekiant didesnio parlamentinio konsensuso, teikiu Seimo statuto pakeitimo projektą“, – dokumento aiškinamajame rašte sako J. Olekas.
Pasak jo, Konstitucija įpareigoja Seimą užtikrinti tinkamą balansą tarp parlamentinės daugumos ir mažumos, t. y., sudarant parlamento struktūrinius padalinius turi būti užtikrintas proporcinio atstovavimo principas.
Tikimasi, kad priėmus Statuto pakeitimus, Seimo nariai turės daugiau galimybių įsitraukti į norimo komiteto veiklą.
Galiojančiame Seimo statute nustatyta, kad komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 7 ir ne daugiau kaip iš 13 (išskyrus Europos reikalų ir Ateities komitetus) Seimo narių pagal proporcinio frakcijų atstovavimo principą. Konkretus kiekvieno komiteto narių skaičius nustatomas Seimo nutarimu.
Europos reikalų ir Ateities komitetai yra didesni, nes ten gali dirbti ir kitų komitetų nariai.
ELTA primena, kad spalio mėnesį keičiantis komitetų sudėčiai Mišrios Seimo narių grupės atstovas Vytautas Sinica neteko galimybės dirbti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK). Jo vietą šiame komiteto užėmė „aušrietis“ Aidas Gedvilas.
Seimo opozicijai ir Mišriai parlamentarų grupei išreiškus nepasitenkinimą tokiais pokyčiais, J. Olekas pažadėjo parengti Statuto pataisas dėl komitetų narių skaičiaus padidinimo.
Mišrioje Seimo narių grupėje šiuo metu dirba parlamentarai V. Sinica, Viktoras Fiodorovas, Vitalijus Šeršniovas ir Artūras Zuokas.
