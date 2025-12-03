 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Vilniuje – pirmosios NVSC pratybos galimam legioneliozės protrūkiui

2025-12-03 09:54 / šaltinis: BNS
2025-12-03 09:54

Nacionalinio visuomenės sveikatos centras (NVSC) trečiadienį Vilniuje rengia civilinės saugos funkcinės pratybas, skirtas įvertinti praktinį institucijų pasirengimą koordinuotai ir operatyviai reaguoti į galimą legionierių ligos protrūkį daugiabutyje.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centras (NVSC) trečiadienį Vilniuje rengia civilinės saugos funkcinės pratybas, skirtas įvertinti praktinį institucijų pasirengimą koordinuotai ir operatyviai reaguoti į galimą legionierių ligos protrūkį daugiabutyje.

0

Kaip teigiama centro išplatintame pranešime, pirmą kartą organizuojamos pratybos skirtos įvertinti, kaip veikia tarpinstitucinė komunikacija, koks atsakingų institucijų pasirengimo lygis operatyviai mobilizuoti reikalingus išteklius bei įgyvendinti tinkamas priemones, skirtas užtikrinti gyventojų sveikatos apsaugą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak NVSC, pratybų metu dalyviai turės galimybę identifikuoti tobulintinas sritis ir sustiprinti koordinuotos veiklos algoritmus, kurie būtų taikomi realaus protrūkio atveju.

„Pratybos padės užtikrinti veiksmingą tarpinstitucinį bendradarbiavimą, informacijos dalijimąsi ir aiškią komunikaciją dėl tolesnių veiksmų gyventojams, susidūrusiems su galimu ligos protrūkiu jų daugiabutyje“, – teigiama pranešime.

Pratybose dalyvauja Vilniaus departamento specialistai, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) atstovai ir daugiabučių namų administratorius „Mano Būstas“.

NVSC pabrėžia, jog pastaraisiais metais Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, registruojamas legioneliozės atvejų skaičiaus didėjimas, todėl tinkamas institucijų pasirengimas operatyviai laiku reaguoti yra prioritetinė ir tikslinga priemonė, siekiant užkirsti kelią galimų protrūkių kilimui.

