Naujovė „Lidl“ parduotuvėse – kitoks atsiskaitymas už prekes: žada nuleisti po 3 eurus

Pirmam apsipirkimui naudojantis „Scan&Go“ iki gruodžio 16 d. suteikiama 3 eurų nuolaida. Artimiausiu metu savarankiško skenavimo sistemą planuojama įdiegti ir kitose prekybos tinklo parduotuvėse visoje Lietuvoje. Nauja „Scan&Go“ funkcija įdiegta atsižvelgiant į vis labiau įsitvirtinančius apsipirkimo įpročius Lietuvoje ir suteikia pirkėjams dar didesnę laisvę rinktis, kokiu būdu apsipirkti jiems patogiausia.
„Mūsų užsakymu bendrovės „Norstat“ liepos mėnesį atlikta apklausa parodė, kad savitarnos kasas yra išbandę net 96 proc. šalies gyventojų, o trečdalis jas renkasi visada.
Tikime, kad būtent šie klientai, mėgstantys inovacijas, bus pirmieji, kurie išbandys greitesnį ir dar patogesnį apsipirkimą su „Scan&Go“, – pranešime cituojama „Lidl Lietuva“ Pardavimų organizavimo departamento vadovė Jolita Savičiūtė. Pasak J. Savičiūtės, ši naujovė ypač patiks tiems, kurie ne tik nori sutaupyti apsipirkdami „Lidl“, bet vertina savo laiką bei įprastai apsiperka gausiau – prekes bus galima iš karto dėti į pirkinių krepšelius.
Be to, „Scan&Go“ padeda geriau planuoti savo pirkinių biudžetą, nes renkantis prekes programėlėje iš karto matoma, kiek už jas reikės sumokėti. Ši funkcija pravers ir šeimoms su vaikais, nes jie galės kartu stebėti pirkinių krepšelio vertę, o tai taps puikia proga mokytis finansinio raštingumo. Savarankiško prekių skenavimo technologija veikia paprastai: apsipirkimo metu pirkėjas, naudodamasis „Lidl Plus“ programėle, nuskenuoja pasirinktų prekių brūkšninius kodus. Apsipirkimo pabaigoje tereikia programėlėje patvirtinti pirkinius ir atsiskaityti savitarnos kasoje – prekių nebereikia iškrauti ant savitarnos kasų svarstyklių.
Tose pačiose Vilniaus parduotuvėse – Pilaitėje (Nidos g. 1) ir Valakampiuose (Nemenčinės pl. 15) – veikia vaisių bei daržovių svarstyklės su dirbtiniu intelektu, papildančios apsipirkimą su „Scan&Go“. Tai – pirmasis tokio tipo sprendimas Lietuvos mažmeninėje prekyboje, padedantis dar labiau sutrumpinti apsipirkimo laiką ir palengvinti procesą.
„Pirkėjui sveriant vaisius ar daržoves, sistema automatiškai atpažįsta produktą ir ekrane pateikia pasirinkimą iš katalogo. Tuomet telieka nuskenuoti lipduką savo telefonu, nereikia prekės ieškoti sistemoje“, – teigia „Lidl Lietuva“ pardavimų organizavimo departamento vadovė.