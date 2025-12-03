Lentvaryje moteris bandė registruoti tarptautinėje paieškoje esantį „Mercedes AMG“

Nustatyta, jog spalio 24 dieną paskelbta tarptautinė šio automobilio paieška. Pradėtinas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamu būdu gauto didelės vertės turto įgijimo.
Tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo didelės vertės turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.