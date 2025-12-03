 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Lentvaryje moteris bandė registruoti tarptautinėje paieškoje esantį „Mercedes AMG“

2025-12-03 08:42 / šaltinis: BNS
2025-12-03 08:42

Vilniuje, Lentvario gatvėje, į įmonę „Regitra“ antradienį atvyko moteris, kuri norėjo užregistruoti ieškomą 2025 metais pagamintą automobilį „Mercedes Benz AMG GLE 53“, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

„Regitra“ (nuotr. Elta)

Vilniuje, Lentvario gatvėje, į įmonę „Regitra“ antradienį atvyko moteris, kuri norėjo užregistruoti ieškomą 2025 metais pagamintą automobilį „Mercedes Benz AMG GLE 53“, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

REKLAMA
0

Nustatyta, jog spalio 24 dieną paskelbta tarptautinė šio automobilio paieška. Pradėtinas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamu būdu gauto didelės vertės turto įgijimo. 

Tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo didelės vertės turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų