  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje minimos 10-osios NATO pajėgų integravimo vieneto metinės

2025-09-04 06:20 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 06:20

Ketvirtadienį sostinėje bus minimos 10-osios NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje (NFIU) įkūrimo metinės. Šia proga Sapiegų rūmuose rengiamoje ceremonijoje dalyvaus ir prezidentas Gitanas Nausėda

NATO vėliava

NATO vėliava

0

NATO pajėgų integravimo vienetas Lietuvoje buvo įsteigtas 2015 m. rugsėjo 1 d., reaguojant į 2014 m. Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei įvykdytą Krymo aneksiją. Vieneto įkūrimu siekta sustiprinti Baltijos regiono saugumą.

Pasak Krašto apsaugos ministerijos (KAM), svarbiausia šio vieneto  užduotis – užtikrinti operatyvų NATO greitojo reagavimo pajėgų dislokavimą Lietuvoje, planuoti tarptautines pratybas ir integruoti sąjungininkų pajėgas, taip stiprinant kolektyvinį gynybos pajėgumą regione.

Šiuo metu NATO pajėgų integravimo vienete Lietuvoje tarnauja 12 Aljanso šalių karių, kurie bendradarbiauja su nacionaline kariuomene ir visuomene. Vienetui šiuo metu vadovauja Nyderlandai. 

Kaip skelbia Vilniaus miesto savivaldybė, dėl NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje dešimtmečio šventės ketvirtadienį iki 18 val. bus draudžiamas automobilių stovėjimas, o nuo 13 val. iki 18 val. ir transporto priemonių eismas L. Sapiegos gatvės dalyje nuo Karių Kapų iki Jūratės gatvės. 

