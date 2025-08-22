Vilniuje keli jaunuoliai kelia pavojų vairuotojams: viską užfiksavo gyventojai

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja patvirtino, kad tokius specifinius atvejus policija fiksuoja.
„Taip, policija fiksuoja tokius atvejus, tik būtina sąlyga, jog pareigūnai patys pamatytų tokio pobūdžio neteisėtus veiksmus arba turi būti gautas įvykio liudininkų pranešimas.
Šiuo atveju, 2025-08-21 buvo gautas asmens pranešimas, kad „nepilnamečiai vaikinas su mergina per važiuojamąją kelio dalį priešais Karoliniškių polikliniką įtempia ir pririša virvę, kurią kliudo važiuojantys automobiliai.“ Dėl gauto pranešimo Vilniaus m 5 PK bus pradėta AN teisena pagal ANK 428 str. 2 d.“ – parašė ji.
Pasak ekspertės, pasirodo, tokie veiksmai yra laikomi Administracinių nusižengimų kodekso pažeidimu.
„Tokie veiksmai užtraukia administracinę atsakomybę pagal ANK 428 str. 2 d. bei gali būti paskirta bauda nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.
Svarbus pažymėti, kad nepilnamečių asmenų administracinė atsakomybė galima nuo 16 m.“ – rašė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Komunikacijos poskyrio vedėja.
Tiesa, Karoliniškėse bei 5 PK 1 VS teritorijoje toks atvejis yra pirmas.
Policija imasi įvairių prevencinių veiksmų dėl tokių pažeidimų.
„Policija kiekvieną mėnesį vykdo įvairias prevencines priemones dėl nepilnamečių daromų teisės pažeidimų užkardymo“, – komentavo J. Samorokovskaja.
