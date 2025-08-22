Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje keli jaunuoliai kelia pavojų vairuotojams: viską užfiksavo gyventojai

2025-08-22 16:07
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 16:07

Karoliniškių mikrorajone, Vilniuje, užfiksuotas pavojingas paauglių elgesys – jaunuoliai viduryje važiuojamosios kelio dalies, kur intensyviai juda automobiliai, demonstratyviai darė atsispaudimus ir kitokias išdaigas, keldami grėsmę ne tik savo, bet ir vairuotojų saugumui.

Karoliniškių mikrorajone, Vilniuje, užfiksuotas pavojingas paauglių elgesys – jaunuoliai viduryje važiuojamosios kelio dalies, kur intensyviai juda automobiliai, demonstratyviai darė atsispaudimus ir kitokias išdaigas, keldami grėsmę ne tik savo, bet ir vairuotojų saugumui.

3

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja patvirtino, kad tokius specifinius atvejus policija fiksuoja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Taip, policija fiksuoja tokius atvejus, tik būtina sąlyga, jog pareigūnai patys pamatytų tokio pobūdžio neteisėtus veiksmus arba turi būti gautas įvykio liudininkų pranešimas.

Šiuo atveju, 2025-08-21 buvo gautas asmens pranešimaskad „nepilnamečiai vaikinas su mergina per važiuojamąją kelio dalį priešais Karoliniškių polikliniką įtempia ir pririša virvę, kurią kliudo važiuojantys automobiliai.“ Dėl gauto pranešimo Vilniaus m 5 PK bus pradėta AN teisena pagal ANK 428 str. 2 d.“ – parašė ji.

Pasak ekspertės, pasirodo, tokie veiksmai yra laikomi Administracinių nusižengimų kodekso pažeidimu.

„Tokie veiksmai užtraukia administracinę atsakomybę pagal ANK 428 str. 2 d. bei gali būti paskirta bauda nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

Svarbus pažymėti, kad nepilnamečių asmenų administracinė atsakomybė galima nuo 16 m.“ – rašė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Komunikacijos poskyrio vedėja.

Tiesa, Karoliniškėse bei 5 PK 1 VS teritorijoje toks atvejis yra pirmas.

Policija imasi įvairių prevencinių veiksmų dėl tokių pažeidimų.

„Policija kiekvieną mėnesį vykdo įvairias prevencines priemones dėl nepilnamečių daromų teisės pažeidimų užkardymo“, – komentavo J. Samorokovskaja.

2025-08-22 16:28
Štai, prašom, kad norite - ,,Nepilnamečių teisės''. Kaip suprasti - ,,policija fiksuoja'' - vien fiksavimo nepakanka, kas padaryta ir kas daroma, kad toks chuliganizmas būtų eliminuotas? Žodis ,,chuliganizmas'' čia tik sąlyginis - iš tikrųjų tai yra pavojų žmonių gyvybės keliantys nusikaltimai.
