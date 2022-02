Vilniuje dronas užfiksavo įsimintiną vaizdą ant Maskvos namų stogo: lietuviai puolė dalintis

Ši frazė per pasaulį nuskambėjo ir tapo legenda tuomet, kai Ukrainai priklausančią salą gynę pasieniečiai pasiuntė Rusijos laivyno pareigūnas: „Rusų karini laive, eik n*****“.

„Kai patekimas į Maskvos namus atviras. Visi, kas norite apsilankyti, galite lengvai tą padaryti, durys praviros, specialiai šiandien nuėjau pasivaikščioti, pirmame aukšte gyvena benamiai.

Ilgai neturėjo užtrukti, kol atplauks rusų laivas ir gaus krypties nurodymus“, – savo socialiniame „Facebook“ tinkle prie nuotraukos rašo M. Dulinskas.

Legendine tapusios Gyvatės salos gynėjai, pasiuntę rusų laivą n****, gali būti gyvi, skelbia The Guardian.

Tai The Guardian nurodė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba. Manoma, kad Ukrainos kariai, gynę salą Juodojoje jūroje nuo oro ir jūros bombardavimo, vis dar gyvi.

A group of Ukrainian border guards were stationed on Snake Island, in the Black Sea south of Odessa, when a Russian warship ordered them to surrender under threat of attack.



Their response: "Russian warship, go fuck yourself."



They held their ground. All 13 were killed. pic.twitter.com/GMRsXQRSX0