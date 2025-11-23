Vilnietis manė, kad turi galiojantį draudimą – po avarijos išgirdo šokiruojantį sprendimą

Taip nutiko vilniečiui Erikui, kuris padarė avariją, o tada paaiškėjo, jog jis neatitinka draudimo sutartyje įrašytos 10 metų vairavimo stažo sąlygos.
Todėl draudikai teisme prisiteisė dalį per avariją padarytos žalos būtent iš vairuotojo, kuris neinformavo jų apie įsigytą automobilį „Peugeot“ ir nepasitikrino ar atitinka visas kitam vairuotojui draudikų nustatytas sąlygas.
Kiek daugiau kaip 500 eurų draudimo bendrovei priteisęs teismas konstatavo, kad Erikas, įsigijęs automobilį ir naudodamasis ankstesnio savininko draudimu, neįvykdė pareigos informuoti draudiką apie esamą situaciją.
Automobilį įsigijo su galiojančiu draudimu
Bylos duomenimis, trečiasis asmuo Andrius su draudimo bendrove sudarė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, kuria buvo apdrausta automobilio „Peugeot 407“ civilinė atsakomybė.
Svarbi sutarties sąlyga – automobiliu turi naudotis asmuo, turintis ne trumpesnį kaip 10 metų vairavimo stažą.
Taip pat numatyta, kad pasikeitus riziką lemiančioms aplinkybėms, pavyzdžiui, savininkui ar naudotojui, draudikui turi būti nedelsiant apie tai pranešta raštu.
Kaip nustatyta, Andrius pirkimo–pardavimo sutartimi „Peugeot“ pardavė Erikui. Tą pačią dieną „Regitros“ sistemoje buvo užregistruotas transporto priemonės perleidimas naujam savininkui.
Automobilio pardavėjas nurodė, kad civilinės atsakomybės draudimą paliko pirkėjui, o šis per 14 dienų turėjo sutartį susitvarkyti savo vardu.
Avarija Vilniuje ir draudimo išmoka
Tačiau Erikas to nepadarė. O netrukus Vilniuje, Nemenčinės plente, vairuodamas „Peugeot 407“, jis sukėlė eismo įvykį.
Dėl jo kaltės buvo apgadintas automobilis „VW Golf“. Eismo įvykio deklaracijoje būtent Erikas įvardytas kaltininku.
Draudimo bendrovė, remdamasi galiojusia sutartimi, nukentėjusiam asmeniui išmokėjo 1 tūkst. eurų draudimo išmoką.
Tik po eismo įvykio paaiškėjo, kad avariją sukėlęs vairuotojas jau buvo tapęs automobilio savininku ir neatitiko sutartyje numatyto 10 metų stažo reikalavimo.
Taip pat byloje nustatyta, kad pagal jo gimimo datą eismo įvykio metu jis fiziškai negalėjo turėti 10 metų vairavimo stažo. Šių aplinkybių Erikas neginčijo.
Teismas priminė, kad Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas numato aiškią tvarką: jei pasikeičia apdraustos transporto priemonės savininkas ir jam perduodami dokumentai apie galiojančią draudimo sutartį, naujajam savininkui pereina ir draudėjo teisės bei pareigos.
Toks savininkas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nuosavybės teisės įgijimo, raštu pranešti draudikui apie transporto priemonės įsigijimą ir pateikti savo duomenis.
Tik taip draudikas gali tinkamai įvertinti riziką ir, jei reikia, pakeisti draudimo įmoką ar sąlygas. Šiuo atveju teismas konstatavo, kad Erikas, jau būdamas savininku, draudikui nepranešė, jog automobilį perėmė jis.
Priteista puse išmokėtos žalos
Atsižvelgęs į įstatymo ir sutarties nuostatas, teismas pripažino, kad draudikai turi reikalavimo teisę į dalį nukentėjusiajam išmokėtos žalos.
Draudimo taisyklės numato, jog pažeidus pareigą pranešti apie riziką didinančias aplinkybes, draudikas gali reikalauti iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos.
Teismas sutiko su ieškovo argumentais ir patenkino ieškinį visiškai. Iš Eriko priteisti 500 eurai žalos atlyginimui.
Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.
