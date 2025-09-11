Vilniaus rajone užsidegė „Vilniaus paukštynui“ priklausantis pastatas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė spaudai Edita Zdanevičienė BNS sakė, kad pranešimas apie gaisrą buvo gautas 11.03 val., o 11.58 val. jis buvo lokalizuotas.
Gaisras kilo Rudaminos kaime, Gamyklos gatvėje, vieno aukšto mūriniame pastate, rūbinėje. Degė jos siena, gaisras išplito ir į pastato stogą.
Anot E. Zdanevičienės, gesinimui pasitelktos gausios ugniagesių gelbėtojų pajėgos – šešios autocisternos ir automobilinės kopėčios.
„Gaisras gesinamas ir iš vidaus, ir iš išorės“, – sakė ji.
Anot PAGD atstovės, gaisro metu pastate buvo žmonių, tačiau visi jie paliko patalpas.
