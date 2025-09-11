Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus rajone užsidegė „Vilniaus paukštynui“ priklausantis pastatas

2025-09-11 12:20 / šaltinis: BNS
2025-09-11 12:20

Vilniaus rajone ketvirtadienį užsidegė „Vilniaus paukštynui“ priklausantis vieno aukšto pastatas, gaisras jau lokalizuotas BNS patvirtino ugniagesiai.

Vilniaus paukštynas BNS Foto

Vilniaus rajone ketvirtadienį užsidegė „Vilniaus paukštynui“ priklausantis vieno aukšto pastatas, gaisras jau lokalizuotas BNS patvirtino ugniagesiai.

REKLAMA
0

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė spaudai Edita Zdanevičienė BNS sakė, kad pranešimas apie gaisrą buvo gautas 11.03 val., o 11.58 val. jis buvo lokalizuotas.

Gaisras kilo Rudaminos kaime, Gamyklos gatvėje, vieno aukšto mūriniame pastate, rūbinėje. Degė jos siena, gaisras išplito ir į pastato stogą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot E. Zdanevičienės, gesinimui pasitelktos gausios ugniagesių gelbėtojų pajėgos – šešios autocisternos ir automobilinės kopėčios.

„Gaisras gesinamas ir iš vidaus, ir iš išorės“, – sakė ji.

Anot PAGD atstovės, gaisro metu pastate buvo žmonių, tačiau visi jie paliko patalpas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų