  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus oro uoste sulaikyti suklastotus dokumentus turėję Irano piliečiai

2025-10-28 21:20 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 21:20

Vilniaus oro uoste pasieniečiai sulaikė du Irano piliečius, neteisėtai pasišalinusius iš Priėmimo ir integracijos agentūros Pabradės priėmimo centro ir susirengusius išskristi į Austrijos sostinę Vieną. 

Vilniaus oro uostas (Lukas Balandis/BNS)

Vilniaus oro uoste pasieniečiai sulaikė du Irano piliečius, neteisėtai pasišalinusius iš Priėmimo ir integracijos agentūros Pabradės priėmimo centro ir susirengusius išskristi į Austrijos sostinę Vieną. 

1

Paaiškėjus, kad abu užsieniečiai disponavo suklastotomis ispaniškomis tapatybės kortelėmis, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Antradienį iraniečiai buvo dviem mėnesiams suimti, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pirmadienį ryte išankstinės informacijos turėję VSAT kriminalinės žvalgybos pareigūnai, bendradarbiaudami su kolegomis iš Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto (PKP), sostinės oro uoste prie įlaipinimo vartų sučiupo 28-erių ir 35-erių Irano piliečius. 

Jiedu turėjo, įtariama, visiškai suklastotas neva Ispanijoje gautas asmens tapatybės korteles. Įtardami, kad gali būti sulaikyti, šie užsieniečiai skubiai pasišalino iš skrydžių laukimo salės į tualetą, kur mėgino atsikratyti įkalčiais. Vienas vyras dokumentą išmetė, nors netrukus jis buvo aptiktas, o kitą pasieniečiai rado antrojo asmens apžiūros metu.

Šie į Austriją išskristi ketinę iraniečiai – neteisėti migrantai, Lietuvoje pasiprašę prieglobsčio ir sprendimo laukę Priėmimo ir integracijos agentūros Pabradės priėmimo centre. Tačiau iš ten jie neteisėtai pasišalino, apsirūpinę ispaniškomis klastotėmis ir įsigiję vienos pigių skrydžių bendrovės orlaivio reiso į Vieną skaitmeninius bilietus. Reisas buvo numatytas sekmadienio naktį, tačiau dėl oro balionų iš Baltarusijos sustabdžius oro uosto veiklą ir atšaukus visus skrydžius, buvo atidėtas pirmadienio rytui.

Negalutiniais duomenimis, praėjusią vasarą, liepą, šiedu iraniečiai iš savo tėvynės atskrido į Minską, iš ten nelegaliai kirto valstybės sieną su Latvija, vėliau prasibrovė į Lietuvą, o sulaikyti – pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje.

Dėl suklastoto dokumento įgijimo ir panaudojimo VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Užsieniečiai buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. 

