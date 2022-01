Viena prekė tiesiog šluojama iš lentynų: neabejoja, kad prie to prisidėjo nauji rekordai

Lietuvoje rekordišku tempu plintant koronavirusui ir stipriai išaugus eilėms į testavimo punktus, gyventojai ėmė dėl COVID-19 tirtis namie. Iš vaistinių ir parduotuvių lentynų šluojami greitieji antigeno testai. Prekybininkai spėja, kad prie to prisidėjo išaugęs sergamumas, be to, didėjantis žmonių sąmoningumas ir noras testuotis namie.