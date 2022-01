Nuo šiandien įsigaliojus naujiems reikalavimams – viena prekė tiesiog šluojama iš lentynų: štai, kur galima nusipirkti

Nuo pirmadienio kino teatrų salėse, koncertuose ir kituose uždarose erdvėse vykstančiuose renginiuose yra privalomi respiratoriai.

Išgirdę apie šį reikalavimą gyventojai kaip mat užplūdo vaistines ir parduotuves.

Skaitytoja: respiratorių nusipirkti tapo sunku

Naujienų portalą tv3.lt pasiekė skaitytojos Jovitos žinutė. Joje moteris piktinasi stipriai sumažėjusia respiratorių pasiūla.

„Apie tai, kad renginiuose bus galima dalyvauti tik su respiratoriais, išgirdau dar penktadienį. Gyvenu mažame miestelyje, čia turime tiek mažai parduotuvių ir vaistinių, kad užtektų abiejų rankų pirštų joms suskaičiuoti.

Dar prieš savaitę respiratorių galėjai rasti parduotuvėje prie kasų, bet atsiradus reikalavimui viskas pasikeitė“, – tv3.lt rašo Jovita.

Antradienį moteris planuoja vykti į renginį, kur reikės dėvėti respiratorių. Jovita jaudinasi, kad be respiratoriaus į renginį nebus įleista, tad dar savaitgalį leidosi ieškoti respiratoriaus.

„Išieškojau visas parduotuves ir vaistines. Jei anksčiau respiratorių tikrai galėjai nusipirkti bet kurioje parduotuvėje, dabar radau tik vaistinėje. Vaistininkė įspėjo, kad respiratorių atsargos tiesiog tirpsta akyse. Gerai, kad susisgribau pasirūpinti tuo anksčiau, draugė sakė, kad šiandien (pirmadienį – aut. past.) respiratorių iš viso nebėra“, – dalijasi Jovita.

Vaistinėse paklausa augo kelis kartus

Su naujienų portalu tv3.lt bendravę vaistinių atstovai patikina, kad respiratorių paklausa pastarosiomis dienomis išties išaugo. Vaistinės vienbalsiu sako, kad pasikeitimams dėl respiratorių gyventojai ėmė ruoštis iš anksto.

Pavyzdžiui, „Gintarinėje vaistinėje“ praėjusį šeštadienį buvo parduota net 2,8 karto daugiau respiratorių nei įprasta.

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkai pastebėjo, kad žmonės šioms permainoms pradėjo rengtis jau nuo praėjusios savaitės. Respiratorių poreikis pradėjo augti jau nuo praėjusios savaitės, sausio 13 d., ir šiai dienai išaugo apie 60 proc.“ – tv3.lt komentuoja „Gintarinės vaistinės“ rinkodaros vadovė Irena Tėvelienė.

„Eurovaistinėje“ respiratorių paklausa buvo dar didesnė.

„Jau per savaitgalį įsigyta tris kartus daugiau respiratorių lyginant su dienomis, prieš priimant šį sprendimą“, – tv3.lt teigia „Eurovaistinės“ komunikacijos turinio vadovė Laura Čiginskaitė.

Nors visos vaistinės sako artimiausiam laikui dar turinčios respiratorių, pripažįstama, kad kai kur gyventojams galėjo nepavykti jų nusipirkti.

„Apskritai turime pakankamai respiratorių, tačiau galbūt per kurį laiką kai kurios vaistinės yra išsipardavusios savo individualius likučius, galbūt nespėjo atkeliauti iš mūsų sandėlio. Stebime paklausą ir kol kas tikrai ją patenkiname. Jei kuriuo nors metu nerandate pirkti respiratorių, vaistinės personalo galite paprašyti patikrinti, kurioje kitoje artimiausioje vaistinėje galima rasti respiratorių“, – tv3.lt skaitytojams pataria „Camelia“ komunikacijos projektų vadovė Žiedūnė Juškytė.

Reaguodamos į padidėjusią respiratorių paklausą, vaistinės jau ieško naujų būdų papildyti lentynas.

„Reaguodami į reikalavimą uždaruose renginiuose nuo šiandien dėvėti respiratorius, suradome patikimą gamintoją Europoje ir laukiame atvykstančių prekių, kurios maksimaliai atitiks visus joms keliamus reikalavimus. Prekybą šiais respiratoriais planuojame nuo kitos savaitės – kai turėsime prekes bei visą reikalingą informaciją, bus fiksuojama ir prekės kaina“, – tv3.lt komentuoja BENU vaistinių tinklo rinkodaros ir komunikacijos vadovas Mindaugas Urbas.

Vaistinėse vienas respiratorius gali kainuoti ir iki euro, ir kelis eurus – kaip aiškina vaistinių atstovai, kainos skiriasi nuo respiratoriaus rūšies. Pavyzdžiui, „Eurovaistinėje“ du respiratoriai kainuoja 1,59 euro, „Gintarinėje vaistinėje“ už du respiratorius reikėtų sumokėti 1,79 euro, o „Camelia“ vaistinėje vienas respiratorius kainuos 0,99 euro.

Gyventojai šluoja ir parduotuvių lentynas

Respiratorių paklausos padidėjimą pajuto ne tik vaistinės, bet ir parduotuvės. Stengiamasi išaugusią paklausą patenkinti.

„Bendradarbiaujame su Lietuvos gamintojais, kurie pagal poreikį mums nuolat papildo atsargas, tad prognozuojame, jog mūsų tinkle respiratorių neturėtų pritrūkti“, – tv3.lt teigia „Rimi“ atstovė Gabrielė Šerėnaitė.

„Iki“ kurį laiką respiratoriais neprekiavo, tačiau parduotuvės lentynose ši prekė vėl atsiras.

„Dėl itin mažos paklausos respiratorius buvome išėmę iš prekybos, tačiau dabar, pasikeitus reguliavimui, juo grąžiname atgal į prekybos lentynas. Pardavimo kaina – 0,99 Eur už 2 vnt. pakuotę. Grąžiname atgal į prekybą ir baltos, ir juodos spalvos respiratorius“, – tv3.lt komentuoja „Iki“ atstovė Vaida Budrienė.

„Rimi“ parduotuvėse dviejų respiratorių pakuotė kainuoja 1,49 euro.

Įvairiose internetinėse parduotuvėse respiratorių kainos svyruoja nuo maždaug 0,7 euro iki 5 eurų už vienetą.

Pirkėjai turi neatsakytų klausimų

Vaistininkai pastebi, kad pastarosiomis dienomis respiratorių nusipirkti atėję gyventojai turi įvairų klausimų.

„Įsigyjantys klientai dažnai pasiteirauja, kaip atpažinti, kad respiratorius tinkamas naudoti, jiems patariame atkreipti dėmesį, kad tai būtų sertifikatus atitinkantis produktas, pažymėtas CE ženkliuku, taip pat ant pakuotės turėtų būti nurodyta dalelių sulaikymo skaičius – FFP2, visa tai užtikrina, kad priemonė atlieka savo funkciją“, – tv3.lt komentuoja „Eurovaistinės“ vaistininkas Dainius Viederis.

„Camelia“ vaistinė pataria, kad renkantis respiratorių, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokiais simboliais jis yra pažymėtas.

„CE ženklu pažymėta prekė atitinka visus Europos Sąjungos saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, kuriuos užtikrina pats gamintojas. Šis žymėjimas turi atsidurti ant bet kurioje pasaulio vietoje gaminamos prekės, kurios yra pardavinėjamos ES. Dėl to ant kaukės ar respiratoriaus pamatę šį ženklą, galėsite būti ramūs, kad priemonė atitiks savo paskirtį“, – sako „Camelia“ vaistininkas Rimvydas Blynas.

Kaip nurodo „Camelia“, Europos Sąjungoje pagaminti respiratoriai yra ženklinami raidėmis FFP, reiškiančiomis „filtruojantis veido elementas“, o šalia jų esantis skaičius nurodo apsaugos lygį. Pavyzdžiui, FFP1 respiratoriuje esantis filtras apsaugo nuo maždaug 80 proc. oro dalelių, FFP2 respiratoriaus filtras nepraleidžia iki 95 proc. dalelių, o FFP3 – bent jau 99 proc. Tuo tarpu kitose valstybėse gaminami respiratoriai yra ženklinami kitaip, tačiau visus juos galima prilyginti ES žymėjimui.

JAV pagamintas respiratorius, kuris gali būti laikomas FFP2 atitikmeniu, bus pažymėtas N95, R95 arba P95 ženklu, o ant FFP3 veido apsaugos priemonei tolygaus respiratoriaus rasite N, R arba P raidę ir šalia prirašytą 99 arba 100 skaičių (pvz. N99). Kinijoje gamintas respiratorius, prilygstantis FFP2 veido apsaugos priemonei, bus žymimas KN95 ženklu.

Vaistininkas R. Blynas sako, kad kasdieniam naudojimui pirkti FFP3 respiratorius nėra prasmės, mat jie yra aukščiausios apsaugos, o jų kainą dar didesnė. Jie yra skirti personalo darbui su užsikrėtusiais ligoniais.

Kasdieniam naudojimui, siekiant išvengti užsikrėtimo virusais ir apsaugoti kitus, reikėtų rinktis respiratorių be vožtuvo. Vaistininkas sako, kad respiratoriaus spalva neturi reikšmės jo efektyvumui.

Vaistininkai pabrėžia, kad respiratoriaus nereikėtų dėvėti ilgiau nei 8 valandas, o jam sudrėkus ar suplyšus, reikėtų pakeisti nauju.

„Būtina įsidėmėti, kad vaistinėje įsigyjami respiratoriai, kaip ir medicininės kaukės, yra vienkartiniai. Labai svarbu respiratorius keisti, jei tapo sunku kvėpuoti, respiratorius išsipurvino ar sudrėko. Jei ilgai nešiosime tą patį respiratorių, nusiimdami liesime jį rankomis, naudos neturėsime ir šitaip galime užsikrėsti virusais, kurie bus galimai nusėdę ant respiratoriaus“, – komentuoja „Camelia“ vaistininkas R. Blynas.

Taip pat rekomenduojama tam tikrų taisyklių laikytis respiratorius užsidedant bei nusiimant nuo veido.

„Dėvint respiratorius rekomenduojama laikytis tokių pat taisyklių, kaip ir dėvint medicinines kaukes, prieš nusiimant ir užsidedant respiratorių reikėtų nusiplauti ar dezinfekuoti rankas. Dėvint jį svarbu vengti liesti rankomis. Naujus respiratorius rekomenduojame nešioti maišelyje, kad jis nesiliestų su kitais daiktais“, – sako „Eurovaistinės“ vaistininkas D. Viederis

Respiratoriai privalomi renginiuose

Nuo pirmadienio uždarose erdvėse vyksiančiuose renginiuose visi vyresni nei šešerių metų žiūrovai ir dalyviai, personalas privalo renginio metu dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius.

Nuo to atleidžiami tik neįgalumą turintys žmonės, kurie to daryti negali dėl savo sveikatos būklės. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Renginio organizatoriai privalo užtikrinti respiratorių dėvėjimo kontrolę viso renginio metu ir neaptarnauti respiratorių nedėvinčių žmonių. Be to, rekomenduojama žiūrovams dalyti respiratorius, apie naują taisyklę juos informuoti prieš renginį ir per jo pertraukas.

Respiratorius arba medicinines kaukes dėvėti rekomenduojama ir per renginius atvirose erdvėse, kai neišlaikomas saugus, ne mažesnis kaip dviejų metrų, atstumas.

SAM pataria renginius organizuoti nuotoliniu būdu arba lauke.

„Kadangi žinome, kad renginiuose žmonės tam tikrą laiką būna tam tikroje patalpoje, vis tik atsižvelgiant ir į europines rekomendacijas, ir į taktiką, buvo priimtas sprendimas, kad reikalavimas renginiuose, kurie trunka tam tikąą laiką, reikia dėvėti respiratorius.

Jie yra saugesni kalbant apie omikron atmainą. Todėl sprendimas yra toks ir tik renginiams“, – pirmadienį surengtoje SAM spaudos konferencijoje aiškino viceministrė Aušra Bilotienė-Motiejūnienė.

Vyriausioji šalies epidemiologė Loreta Ašoklienė aiškina, kad renginių apibrėžimas atitinka kino teatrų funkcijas, profesionalaus scenos meno įstaigų, taip pat komercinius ir nekomercinius kultūros, pramogų, sporto renginius, šventes, muges ar festivalius bei kitus organizuotus žmonių susibūrimus, vykstančius iš anksto nustatytu laiku.

„Apibrėžimas neapima religinių renginių, mišių, mišios čia nepatenka, joms yra taikomos rekomendacijos. Apibrėžimas taip pat neapima asmeninių švenčių. Asmeninėms šventėms taikomos rekomendacijos“, – sako L. Ašoklienė.

Respiratoriai mišiose yra tik rekomenduojami. Mišiose taip pat rekomenduojama dezinfekuoti rankas, laikytis saugių atstumų.

Pasak specialistės, respiratoriai turėtų gerai priglusti prie veido, tinkamo dydžio.

„Jo reikėtų nedėvėti ilgiau nei keturias valandas, jeigu jis sudrėksta ar yra kaip nors pažeidžiamas, turėtų būti pakeistas. Svarbiausia, kad jis būtų teisingai uždėtas, prigludęs, uždengtų nosį ir burną“, – teigė L. Ašoklienė.

Rekomenduojama rinktis respiratorius be vožtuvo, taip pat reikėtų rinktis medicininės paskirties respiratorius. Respiratoriai su vožtuvais, pasak specialistės, nėra tinkami apsaugoti aplinkui esančius žmones – tokie respiratoriai palengvina kvėpavimą, bet sumažina kitų žmonių apsaugą.

L. Ašoklienė pridūrė, kad visuomet esant tarp žmonių rekomenduojama rinktis dėvėti respiratorius, o ne kaukes.

Asmenys, atvykstantys į renginius turi turėti savo respiratorius. Vis dėlto renginių organizatoriams siūloma įvertinti galimybę respiratorius dalinti ar parduoti tiems, kurie atvykdami į renginį pamiršo jį pasiimti.