Anot jo, naujoji transporto rūšis greičiausiai būtų tarpinis variantas tarp metro ir tramvajaus, tačiau projekto įgyvendinimas nemaža dalimi priklausys nuo valstybės prisidėjimo.
„Iki 2040 metų turime sveiką ambiciją – pabrėžiu, sveiką ambiciją – paleisti pirmąją naujos rūšies bėginio transporto liniją. Tai, ko gero, būtų tarpinis variantas tarp metro ir tramvajaus. Tikimybė tai padaryti, žinoma, labai priklauso ir nuo valstybės prisidėjimo“, – ketvirtadienį Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Vilniaus metropolitenas: miesto ateitis, saugumas ir galimybės“ kalbėjo V. Benkunskas.
„Mes, kaip miestas, tikrai nesėdime rankų sudėję ir tyliai darome namų darbus. Šiandien jau turime atrinktą tarptautinį rangovą, kuriam duota 11 mėnesių parengti pagrindinius priešprojektinius pasiūlymus ir sprendinius: nuo stotelių tinklo bei linijos lokacijos iki inžinerinių tinklų atvedimo ir viso kito, ko reikia. Taip pradedame kalbėti ne apie vizualius paveikslėlius, o apie konkrečius darbus ir sprendinius“, – teigė sostinės meras.
Vilnius iki 2040 m. siekia paleisti bėginio transporto liniją
Pasak V. Benkunsko, gavus šiuos sprendinius, artimiausiais metais būtų galima pereiti prie techninio projektavimo darbų.
Vis dėlto, anot mero, siekiant užtikrinti naujosios transporto sistemos efektyvumą, svarbu, kad ji būtų kuo labiau atskirta nuo bendro eismo ir galėtų aptarnauti kuo daugiau keleivių.
V. Benkunskas taip pat pažymėjo, kad įrengiant naują bėginio transporto liniją sostinėje dalis jos neišvengiamai turėtų driektis po žeme.
„Požeminė dalis Vilniuje, įvedant naują transporto rūšį, yra neišvengiama, ypač mūsų Senamiestyje – tą mes suprantame“, – sakė meras.
Anot jo, atsižvelgiant į Ukrainos patirtį, požeminė viešojo transporto infrastruktūra galėtų atlikti ir priedangos funkciją.
Tuo metu iki 2030 metų Vilniaus miesto savivaldybė siekia maksimaliai išnaudoti esamos viešojo transporto sistemos potencialą – autobusų ir troleibusų tinklą išplėsti 30 proc., taip pat didinti viešajam transportui skirtų eismo juostų tinklą.
Pasak V. Benkunsko, nuo 2028 metų pradžios sostinėje neturėtų likti nė vienos stotelės, kurioje autobuso reikėtų laukti ilgiau nei 15 minučių.