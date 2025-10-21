Vaitiekūnas sureagavo į švietimo bendruomenės nuogąstavimus: iš kažko kito nuėmus galima uždėti mokytojams

„Iš kažko kito nuėmus galima uždėti mokytojams“, – Seime antradienį žurnalistams teigė K. Vaitiekūnas.
Pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Vis dėl to, Vyriausybės pateiktame biudžeto projekte siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) vertinimu, tokiu būdu yra laužoma kolektyvinė sutartis. Savo ruožtu finansų ministras tikina, kad kol kas Vyriausybės planuose numatytas 5 proc. algų augimas mokytojams.
„Taip, (didės atlyginimai – ELTA) po 5 proc. Taip mes esame paskaičiavę“, – komentavo K. Vaitiekūnas.
Premjerė Inga Ruginienė pirmadienį teigė su švietimo bendruomene ieškosianti sprendimų, tačiau pripažino, kad trimečio biudžeto perspektyvoje pinigų pedagogų algų kėlimui – trūksta. Į tai, kad biudžetas yra įtemptas, atkreipia dėmesį ir finansų ministras.
„Visi turbūt supranta, kokia situacija yra, kad biudžetas tikrai įtemptas ir vis dėlto, sugebame išlaikyti tiek algų augimą, tiek socialinių išmokų augimą. Manau, kad reikia kalbėtis, rasti sutarimą, visi suprantame kokioje situacijoje esame“, – teigė K. Vaitiekūnas.
Kaip skelbta anksčiau, komentuodamas susiklosčiusią situaciją LRT radijui Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas teigė, kad situacija yra spręstina. Anot jo, biudžeto projekto svarstymų metu galėtų būti priimti mokytojams palankūs pakeitimai.
ELTA primena, kad valdantiesiems užsiminus, kad trimečiame biudžete mokytojų algoms didinti trūksta pinigų, LŠMPS siūlo alternatyvą – didinti mokytojų darbo užmokestį ne nuo kitų metų sausio 1 d., kaip yra numatyta, bet nuo 2026 m. rugsėjo 1 d., tačiau su sąlyga, kad darbo užmokestis didėtų sparčiau – 11, 5 proc.
Savo siūlymą profsąjunga žada pristatyti Spalio 29 d. vyksiančiame šakos kolektyvinės derybų grupės posėdyje. Anot E. Milešino, jei nebus rastas bendras sutarimas, bus sprendžiama dėl protestų, įskaitant streiką.
