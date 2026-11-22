Pasak Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Neuromokslų instituto klinikinio psichologo, mokslininko J. Burkausko, vienas pagrindinių probleminio interneto naudojimo požymių – prarasta kontrolė, kai žmogus nebegali sumažinti laiko internete, nors tai jau neigiamai veikia jo kasdienybę.
„Vienas turbūt svarbiausių kriterijų yra tada, kai pats žmogus jaučia, kad yra praradęs kontrolę, kad nebesugeba kontroliuoti veiklos, į kurią įsitraukia, ir galbūt ta veikla pradeda kelti neigiamų pasekmių jo gyvenimui“, – Eltai sakė psichologas.
Apie problemą taip pat gali signalizuoti apleidžiami mokslai, anksčiau mėgtų veiklų atsisakymas, retesnis bendravimas su bendraamžiais, pyktis ar nerimas apribojus galimybę naudotis ekranais. Anot eksperto, internetas kartais tampa būdu pabėgti nuo nerimo, vienišumo ar patyčių.
Probleminis interneto naudojimas gali būti susijęs su nerimu, depresija, miego sutrikimais ir prastesniais akademiniais pasiekimais. Taip pat gali didėti impulsyvumas, sunkėti emocijų kontrolė.
Kalbėdamas apie gydymą, J. Burkauskas pabrėžė, kad pirmiausia būtina įvertinti vaiko elgesio priežastis, emocinius sunkumus, šeimos santykius ir galimus gretutinius sutrikimus.
„Dažniausiai ir daugiausia įrodymų turi kognityvinė elgesio terapija“, – nurodė jis.
Pasak psichologo, dabar Lietuvoje naudojamoje Tarptautinės ligų klasifikacijos versijoje probleminis interneto naudojimas nėra atskirai apibrėžtas. Tai gali apsunkinti vienodą atvejų registravimą, statistikos rinkimą ir paslaugų planavimą, tačiau specialistai gali įvertinti problemos sunkumą ir parinkti pagalbą pagal turimus diagnostinius kriterijus.
Bus ieškoma tarpinio sprendimo
L. Kukuraitis spalio pabaigoje, po Vyriausybės narių susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda dėl vaikų saugumo elektroninėje erdvėje, sakė, kad bus ieškoma tarpinio sprendimo, kaip pagal šiuo metu galiojančią klasifikaciją identifikuoti ir koduoti probleminio interneto naudojimo atvejus. Prie vienuoliktosios Tarptautinės ligų klasifikacijos versijos Lietuva tikisi pereiti 2030 metais.
„Įsipareigojame surasti ir pasiūlyti šiam tarpiniam laikotarpiui sprendimą, kaip koduoti, kaip identifikuoti šiuos asmenis pagal esamą kodavimo sistemą, kad sveikatos sistemoje galėtume lengviau ir sparčiau suteikti paslaugas“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu tąsyk teigė sveikatos apsaugos ministras.
Jis taip pat pažadėjo stiprinti psichikos sveikatos centrų bendradarbiavimą su mokyklomis, kad probleminio elgesio požymiai būtų pastebimi kuo anksčiau.
J. Burkausko vertinimu, tokia iniciatyva būtų naudinga, tačiau problema turi būti sprendžiama plačiau.
„Negalime traktuoti, kad tai yra tik psichikos sveikatos problema. Tai yra žymiai platesnė problema, platesnio masto, galima sakyti, visuomenės sveikatos klausimas“, – kalbėjo mokslininkas.
Jis pabrėžė, kad reikalinga koordinuota valstybės strategija, apimanti švietimo, psichikos sveikatos, technologijų ir politikos sektorius.
Tėvams J. Burkauskas patarė neapsiriboti draudimais ir ekranų naudojimo ribojimais. Svarbu išsiaiškinti, kodėl vaikas tiek laiko praleidžia internete, ir palaikyti su juo ryšį.
„Vien draudimais ar ribojimais šie dalykai tikrai labai retai išsisprendžia“, – sakė psichologas.
Tuo metu L. Kukuraitis pabrėžė vaikų užimtumo svarbą – anot jo, reikia plėsti būrelių, visos dienos mokyklų ir stovyklų galimybes. Ministras taip pat pranešė apie planuojamą mokslinį tyrimą, kuriuo bus siekiama įvertinti dirbtinio intelekto poveikį vaikų elgesiui.
G. Nausėda po spalio pabaigoje vykusio susitikimo su keliais Vyriausybės nariais teigė, kad vaikų saugumas elektroninėje erdvėje yra strateginis Lietuvos ateities klausimas. Susitikime taip pat buvo aptarti mokyklose taikomi mobiliųjų telefonų ribojimai, vaikų emocinės sveikatos stiprinimas, amžiaus patikros galimybės Europos Sąjungoje (ES) ir vaikų užimtumo didinimas.
Šalies vadovas paragino Vyriausybės narius Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu siekti, kad vaikų apsauga internete taptų vienu iš visos Bendrijos prioritetų. Nacionaliniu mastu šios srities klausimų koordinavimą prezidentas pasiūlė tęsti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui.
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