Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Lietuvoje nuo lapkričio 20 dienos keičiasi prekyba išsimokėtinai mobiliaisiais telefonais. Pardavėjai jau privalo tikrinti pirkėjo kreditingumą, tai yra kokią dalį savo pajamų jis skiria visų turimų paskolų įmokoms. Kartu su telefono įmokomis skolų lygis negalės viršyti 60 proc. pajamų, tad ne visi galės įpirkti norimą aparatą.
„Su tais telefonais didelis bardakas jau.“
„Daug popierių reikės pildyti, saugosime telefonus, nedaužysime, kad mažiau pirkti reikėtų.“
„Žmogui daugiau užkrauta rūpesčių ir sunkumų, įrodinėti, užims laiko.“
„Absurdas, tikrai absurdas.“
Tiems, kas brangaus telefono išsimokėtinai nebeįperka, prekybininkai siūlo išeitį – išsvajotą aparatą nuomotis.
Kur atsidurtų telefonas po kelių nuomos metų?
Telefonas kainuoja 1000 eurų, iki šiol jį galėdavote gauti mokėdami 44 eurų mėnesinę įmoką ir po dvejų metų jis tapdavo jūsų. Dabar jį galite nuomotis už tą pačią 44 eurų sumą kas mėnesį, tačiau po 2 metų jį turėsite grąžinti.
Tad panašu, kad Lietuvoje įsigaliojusi europinė direktyva, užuot saugojusi lietuvius nuo prasiskolinimo, telefonus jiems pabrangina, nes už lizingą teks mokėti palūkanas, o pasirinkus nuomą, jai pasibaigus norėdami telefoną pasilikti, turėsite jį išpirkti už likutinę vertę.
„Paimkime 1000 eurų įrenginį, po 2 metų jo likutinė vertė – apie 25 proc. įrenginys grįžta į nuomotojo nuosavybę, jūs jį įsigysite jau kaip dėvėtą įrenginį“, – aiškino „Telia“ atstovas Audrius Stasiulaitis.
Lietuvos banko atstovai pasirinkusiems telefono nuomą įžvelgia ir privalumų – nebeišgalint mokėti nuomos įmokų, nebegrės antstoliai ir išieškojimai.
„Nuoma – yra kitas produktas, galima jos atsisakyti, grąžinti įrenginius ir nebeturėti įsiskolinimo, pareigos vėliau sumokėti už turtą, kuriam sudaryta pirkimo išsimokėtinai sutartis. Tik lankstesnis vartotojui, pasikeitus jo aplinkybėms, produktas“, – sakė Lietuvos banko atstovė Milda Stankuvienė.
Visgi vartotojų aljanso atstovai prieš perkant naują telefoną ir pasirašant naują išsimokėjimo ar nuomos sutartį pataria atsakingai įvertinti, ar iš tiesų jo taip labai reikia.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.