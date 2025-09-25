Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Užvirtus žemei, Kaune žuvo vamzdžius klojęs darbininkas

2025-09-25 16:55 / šaltinis: BNS
2025-09-25 16:55

Kaune, Vyčio Kryžiaus gatvėje, ketvirtadienio popietę užgriuvus žemėms, žuvo vamzdžius klojęs darbininkas.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

0

Policija pranešimą apie tai gavo 14.16 val., pranešta, kad klojant vamzdyną ant darbininko užvirto žemė.

Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė BNS sakė, kad 1975 metais gimęs vyras buvo gaivinamas, bet jo išgelbėti nepavyko.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

