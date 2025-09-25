Užvirtus žemei, Kaune žuvo vamzdžius klojęs darbininkas

Policija pranešimą apie tai gavo 14.16 val., pranešta, kad klojant vamzdyną ant darbininko užvirto žemė.
Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė BNS sakė, kad 1975 metais gimęs vyras buvo gaivinamas, bet jo išgelbėti nepavyko.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo.
