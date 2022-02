Ukrainoje liejasi kraujas: numuštas lėktuvas trenkėsi į daugiabutį

Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

05:44 | Numuštas Rusijos lėktuvas įsirėžė į daugiabutį

Į Kijeve esantį 9 aukštų daugiabutį trenkėsi rusų lėktuvas, pastatas užsiliepsnojo. Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka patvirtino šią informaciją ir tikina, kad per šį įvykį galėjo nukentėti daugybė žmonių.

Vidaus reikalų ministras skelbia, kad greitoji pagalba veža sužeistuosius į ligonines.

Another view of the building that got hit by the #Russia plane wreckage after it got shot down in #Kyiv, #Ukraine. pic.twitter.com/y2ADrJhyqt