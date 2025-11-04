Remiantis tyrimo rezultatais, iš viso bent vieną kartą per metus į privačias gydymo įstaigas kreipėsi 2 iš 3 šalies gyventojų (67 proc.). Aktyviausi privačių klinikų paslaugų naudotojai yra aukščiausio išsilavinimo ir aukštesnių pajamų darbingo amžiaus gyventojai, priklausantys amžiaus kategorijoms nuo 26 iki 35 m. ir nuo 36 iki 45 m., rašoma pranešime spaudai.
Aktyvūs dirbantys gyventojai nenori laukti, vyresni – turi rutiną
Kaip pastebi Audrius Zinevičius, „Lietuvos draudimo“ specializuotos rizikos draudimo ekspertas, šie skaičiai atskleidžia aiškią tendenciją – jauno ir vidutinio amžiaus žmonės vis dažniau renkasi privačias klinikas, siekdami greitesnės ir jų lūkesčius labiau atitinkančios medicininės konsultacijos ar pagalbos.
„Šioms gyventojų grupėms svarbu operatyviai patekti pas specialistą ir gauti aiškius atsakymus į sveikatos klausimus. Be to, šių amžiaus grupių respondentai dažniau domisi profilaktiniais patikrinimais, siekia išvengti komplikacijų ir nori jaustis užtikrinti dėl sveikatos būklės. Jie taip pat dažnai naudojasi privataus sveikatos draudimo paslaugomis“, – sako A. Zinevičius.
Tyrimo rezultatai parodė, kad vyresni gyventojai, tai yra, 46–55 m. ir 56 m. bei vyresni privačiose gydymo įstaigose iki dviejų kartų lankosi panašiai kaip ir kitos amžiaus grupės (po 43 proc.) Tuo tarpu jauniausi 18–25 metų amžiaus respondentai šią galimybę renkasi kiek rečiau (40 proc.).
„Vyresnioji karta įprastai jau turi nusistovėjusią sveikatos priežiūros rutiną, vertina patikimumą, jiems svarbu gauti vizitą laiku ir būti aptarnautiems pažįstamų specialistų. Tuo tarpu jauniausi respondentai privačiose klinikose lankosi rečiau – tikėtina, jog tam jie turi mažiau objektyvių priežasčių, taip pat prireikus naudojasi galimybe susisiekti su specialistais nuotoliniu būdu“, – teigia ekspertas.
Didmiesčiai ar regionai?
Tyrimas taip pat atskleidė, kad privačiose gydymo įstaigose lankosi ne vien didmiesčių gyventojai. Beveik pusė didžiųjų miestų gyventojų (46 proc.) jose lankosi iki dviejų kartų per metus, tačiau panašūs rodikliai fiksuojami ir kitose šalies dalyse: rajonų centruose šis skaičius siekia 42 proc., o kaimo vietovėse – 45 proc.
Pasak A. Zinevičiaus, gana tolygus privačių medicinos paslaugų naudotojų pasiskirstymas rodo, kad privati sveikatos priežiūra tampa sąmoningu pasirinkimu vis didesnei visuomenės daliai.
„Jei anksčiau privatus sveikatos priežiūros sektorius buvo siejamas su didmiesčių gyventojais, tai dabar matome, kad šiomis paslaugomis gyventojai naudojasi visoje šalyje. Tam įtakos turi ne tik augantis privačių medicinos įstaigų tinklas, bet ir technologiniai sprendimai – pavyzdžiui, galimybė nuotoliniu būdu gauti gydytojo konsultaciją ar siuntimą išsamesniems tyrimams“, – sako ekspertas.
A. Zinevičius pastebi, kad panašus aktyvumas skirtingose šalies vietovėse rodo aiškią tendenciją – privačios paslaugos tampa ne tik patogumo, bet ir būtinybės klausimu, ypač ten, kur prieiga prie gydytojų specialistų yra ribota.
Tyrimą apie Lietuvos gyventojų naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis „Lietuvos draudimo“ užsakymu atliko tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. 2025 metų rugsėjo mėnesį buvo apklausti 1017 šalies gyventojų nuo 18 iki 75 metų amžiaus.