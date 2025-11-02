Eilė poliklinikoje – keli mėnesiai, tačiau už pinigus ji „ištirpsta“: pasakė, kaip bus po reformos

Viena gyventoja stebėjosi, kad registruodamasi dėl reikiamo tyrimo išgirdo du pasiūlymus, kurių laukimo laikas pas gydytoją skyrėsi iš esmės.
„Man reikia daryti inksto echoskopiją, pasiskambinau į poliklinika, klausia: norite greitai ar galite palaukti? Sakau, kad norėčiau greitai, tai tada sako, kad bus mokama. Klausiu, už kelių dienų čia bus, tai atsakė, kad galiu kitą dieną, o jei norite nemokamai, tai lapkričio viduryje bus. Tuo metu, kai skambinau, buvo rugpjūtis. Tai kaip čia tai atrodo?“ – neseniai pasakojo ji „Žinių radijo“ laidos „Dienos klausimas“ metu.
Tokios istorijos, kai atvėrus piniginę paslaugą ir be siuntimo toje pačioje įstaigoje gali gauti daug greičiau, nėra naujiena. Tačiau daliai pacientų tai neatrodo sąžininga ir susidaro įspūdis, kad tokiu būdu bendrą eilę galima „apeiti“.
Mokamoms paslaugoms – atskira eilė
Inicijuodama daug kritikos sulaukusius pokyčius dėl neteisėtai imamų priemokų už gydymą uždraudimo, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) akcentavo, kad reikia atskirti, kas tai yra mokamos, o kas – iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) apmokamos paslaugos.
Ministerija ramino, kad mokamos paslaugos, už kurias pacientas pats pasirenka sumoka pilną kainą, pavyzdžiui, vitamino D ar kitus pasirenkamus tyrimus, niekur nedings.
Tiesa, neretai pamirštama, kad pilnai mokamos paslaugos yra teikiamos ne tik privačiose, bet ir valstybinėse įstaigose. Ir tai yra daroma už pacientui labiau priimtiną kainą nei privačiame sektoriuje. Tokia tvarka ir priėmus ruošiamus pokyčius dėl priemokų uždraudimo nesikeistų.
Paklausta, ar neįžvelgianti dvigubų standartų, kad susimokės žmogus gali prieiti greičiau, ministerija akcentavo, kad mokamoms ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis kompensuojamoms paslaugoms yra dvi skirtingos eilės.
„Jeigu pacientas pasirenka mokamas paslaugas, jis niekaip nedaro įtakos eilės nemokamoms, PSDF lėšomis kompensuojamoms, paslaugoms.
„Mūsų sveikatos priežiūros sistema yra finansuojama nepakankamai ir šiuo metu esančios eilės susidaro būtent dėl to“, – sakė N. Čiakienė.
Šiuo metu susiklosčiusi ydinga praktika, kad sumokėjęs priemoką pacientas gali greičiau gauti PSDF lėšomis apmokamą paslaugą, ir tokiu būdu, pakildamas į eilės viršų, nustumia šioje eilėje laukiančius žmones žemiau, arčiau eilės galo.
Būtent tokia praktika, ministerijos vertinimu, yra socialiai neteisinga, todėl ją siekiama koreguoti, kad sveikatos draudimo įmokas mokantys piliečiai gydymo paslaugas gautų nepriklausomai nuo jų finansinių galimybių“, – nurodoma portalui tv3.lt atsiųstame komentare.
Net nereikia siuntimo
Galimybę gauti norimą paslaugą nelaukiant bendroje eilėje patvirtinę Valstybinės ligonių kasos (VLK) specialistai pažymėjo, kad visgi net ir susimokėjus pirmiausią tą dieną paslaugą turi gauti PSDF drausti asmenys.
„Mokėti gali būti prašoma, kai pacientai pageidauja gauti paslaugą ne eilės tvarka, o greičiau. Tačiau ir tuo atveju įstaiga turėtų supažindinti pacientą su jo teise ir galimybe gauti sveikatos priežiūros paslaugą nemokamai eilės tvarka, nurodant paslaugos teikimo datą. Pačios gydymo įstaigos turi patvirtinti aiškią mokamų paslaugų teikimo tvarką ir suteikti galimybę su ja susipažinti pacientams.
Visgi pirmiausia gydymo įstaiga turi atlikti visas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) apmokamas paslaugas tiems pacientams, kurie tą dieną buvo užregistruoti eilėje. Ir tik po to teikti mokamas paslaugas, tyrimus ir procedūras“, – aiškino VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus patarėja Žydrūnė Baigienė.
Ji pridūrė, kad įstaigoje turi būti viešai skelbiamas iš PSDF apmokamų paslaugų kiekvienos darbo dienos teikimo planas-grafikas. Jame taip pat turi būti nurodytas iš PSDF apmokamų paslaugų skaičius.
Pagrindinė problema – pinigų stygius
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) direktorė Neringa Čiakienė sutiko, kad galimybė gauti paslaugą toje pačioje įstaigoje daug greičiau už ją susimokėjus gali atrodyti nesąžininga, viena pagrindinių problemų yra apskritai nepakankamas sveikatos sistemos finansavimas.
„Mūsų sveikatos priežiūros sistema yra finansuojama nepakankamai ir šiuo metu esančios eilės susidaro būtent dėl to. Dabar kvotų kiekį konkrečiai gydymo įstaigai apibrėžia ne paslaugų poreikis, o PSDF biudžeto dydis, nes įstaiga neretai galėtų suteikti daugiau paslaugų.
„Jeigu pacientas pasirenka mokamas paslaugas, jis niekaip nedaro įtakos eilės nemokamoms, PSDF lėšomis kompensuojamoms, paslaugoms“, – nurodė SAM.
Iš esmės kas akcentuojama, kad, lyginant mūsų nuo Bendrojo vidaus produkto skiriamą procentą sveikatos priežiūrai, jis nesiekia 6 proc. ir labai atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio, kuris yra 11 proc. Taigi reikia kalbėti apie tokių pinigų sveikatos sistemai. Dabartiniame geopolitiniame kontekste matome, kad dabar yra kiti prioritetai“, – komentavo ji.
Pasak pašnekovės, čia turbūt ateina laikas kalbėti ir apie tam tikrus papildomus šaltinius – ar tai būtų draudiminės, labdaros paramos fondų lėšos, ar pačių žmonių susimokamos lėšos:
„Ir turbūt būtų laikas iš politikų pusės pradėti ugdyti supratimą, kad norint geros sistemos reikia ir daugiau susimokėti, kai kuriais atvejais – ir priemokų būdu ir t.t., o ne sakant, kad priemokas yra blogis, žinant, kad neturime pakankamai pinigų sveikatos priežiūros sistemai.“
Seime kelią skinasi pokyčiai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vadinamojo priemokų uždraudimo įstatymo svarstymas pastaraisiais mėnesiais sukėlė audringas diskusijas tarp politikų ir medikų.
Vienas SAM įvardijamų tikslų – eilių mažinimas ir socialinio teisingumo atkūrimas, mat dabar ir su siuntimu patekę į privačią įstaigą už paslaugą, kurią valstybė turėtų užtikrinti nemokamai, yra paprašoma nemažai prisimokėti. Be to, viliamasi, kad dalis medikų turėtų grįžti dirbti į viešąjį sektorių, kas pagerintų pacientų pralaidumą.
Oponentai atkerta, kad būtent panaikinus galimybę prisimokėti eilės kaip tik išaugs, mat žmonės neišgalės įpirkti pilnai (o ne tik dalinai) mokamų paslaugų, tad bus priversti laukti ilgesnėje eilėje valstybei kompensuojamai paslaugai gauti.
SAM pažymi, kad pokyčiai nepalies pirminės grandies (šeimos gydytojų), odontologinių paslaugų teikimo tvarka išliks tokia pati. Be to, rastas kompromisinis variantas – numatoma, kad Vyriausybės nutarimu bus patvirtintas konkrečių tokių priemonių (pavyzdžiui, akių lęšiukų, sąnarių protezų, klausos aparatų ir pan.) sąrašas, kada bus galima prisimokėti kainos skirtumą.
Taip pat Seime linkstama pritarti ir tam, kad pacientui gaunant paslaugą, apmokamą valstybės, būtų leisti savo lėšomis susimokėti už nemedicinines aptarnavimo paslaugas, pavyzdžiui, vienvietę palatą ar norint kitokio maitinimo.