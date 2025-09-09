Turėtų paaiškėti paskutinieji ministrai

Iš 14 ministerijų kol kas nėra žinomos kandidatūros į Aplinkos ir Energetikos ministerijas – pagal koalicinę sutartį teisę deleguoti ministrus į jas gavo „Nemuno aušra“.
Iš pradžių „aušriečiai“ į aplinkos ministres siūlė komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertę Renatą Saulytę, tačiau dėl kompetencijų trūkumo jos kandidatūrą premjerė atmetė.
Šiuo metu politiniuose kuluaruose vienu iš kandidatų į aplinkos ministrus įvardijamas viceministras Kastytis Žuromskas. Tiesa, jis pats tvirtino nesulaukęs „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ar paskirtosios premjerės I. Ruginienės kvietimo eiti šias pareigas ir teigė nebūsiantis aplinkos ministru – pasak jo, tam yra tinkamesnių kandidatų.
Tuo metu dėl kandidatas į energetikos ministrus renkamas iš dviejų – vis dar neatmetama galimybė, jog pareigas toliau eis prezidento pagyrų sulaukęs laikinasis ministras Žygimantas Vaičiūnas, tačiau „Nemuno aušra“ sako turinti ir antrą galimą kandidatą. Tiesa, kas jis, neatskleidžiama.
Baigiantis terminui, iki kurio paskirtoji premjerė Seimui turi pristatyti prezidento patvirtintą Ministrų kabineto sudėtį, antradienio šalies vadovo Gitano Nausėdos darbotvarkėje susitikimų su kandidatais į aplinkos ir energetikos ministrus nenumatyta.
Praėjusią savaitę prezidentas neatmetė galimybės tvirtinti nepilnos sudėties Vyriausybę, kartu pažymėjęs, jog šiuo klausimu turėtų pasisakyti ir Konstitucinis Teismas (KT) – opozicinė konservatorių partija į teismą jau yra kreipusis, prašydama įvertinti, ar toks prezidento sprendimas neprieštarauja Konstitucijai.
Premjerė toliau eiti sveikatos apsaugos ministrės pareigas teikia Mariją Jakubauskienę, į susisiekimo ministrus – viceministrą Jurą Taminską, kandidatė užimti Kultūros ministerijos vadovės postą yra parlamentarė Vaida Aleknavičienė, Finansų ministerijos vadovo – viceministras Kristupas Vaitiekūnas, paskirtosios premjerės pareigas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) užimti kandidatuoja Seimo narė Jūratė Zailskienė.
Į užsienio reikalų ministrus deleguojamas dabar šias pareigas einantis Kęstutis Budrys, kandidatė į krašto apsaugos ministres – Dovilė Šakalienė, o į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovės postą siūloma Raminta Popovienė, abi politikės šias pareigas taip pat dabar eina laikinai.
Į žemės ūkio ministro postą kandidatuoja viceministras Andrius Palionis, į ekonomikos ir inovacijų ministrus – Edvinas Grikšas, į Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovo postą – laikinai šias pareigas einantis Vladislavas Kondratovičius, į teisingumo ministres – parlamentarė Rita Tamašunienė.
Pagal naujai sudarytą valdančiosios koalicijos sutartį, daugumą Seime sudarys socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, naujoji koalicija turės 82 mandatus.
ELTA primena, kad Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Šalies vadovas jau susitiko su dalimi kandidatų į naująją Vyriausybę.
Pernai lapkritį Gintautui Paluckui formuojant savo Ministrų kabinetą, G. Nausėda pasirašė dekretą ir iš pradžių patvirtino nepilną Vyriausybę – be aplinkos ir teisingumo ministrų. Netrukus dekretas buvo patikslintas, suradus tinkamas minėtų ministrų kandidatūras.
