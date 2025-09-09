Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Turėtų paaiškėti paskutinieji ministrai

2025-09-09 06:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 06:10

Baigiantis naujosios Vyriausybės formavimo procesui ir šią savaitę prasidedant Seimo rudens sesijai, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė antradienį prezidentui turėtų pateikti paskutinius du kandidatus į Ministrų kabinetą.

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Baigiantis naujosios Vyriausybės formavimo procesui ir šią savaitę prasidedant Seimo rudens sesijai, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė antradienį prezidentui turėtų pateikti paskutinius du kandidatus į Ministrų kabinetą.

REKLAMA
0

Iš 14 ministerijų kol kas nėra žinomos kandidatūros į Aplinkos ir Energetikos ministerijas – pagal koalicinę sutartį teisę deleguoti ministrus į jas gavo „Nemuno aušra“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš pradžių „aušriečiai“ į aplinkos ministres siūlė komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertę Renatą Saulytę, tačiau dėl kompetencijų trūkumo jos kandidatūrą premjerė atmetė.

REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu politiniuose kuluaruose vienu iš kandidatų į aplinkos ministrus įvardijamas viceministras Kastytis Žuromskas. Tiesa, jis pats tvirtino nesulaukęs „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ar paskirtosios premjerės I. Ruginienės kvietimo eiti šias pareigas ir teigė nebūsiantis aplinkos ministru – pasak jo, tam yra tinkamesnių kandidatų.

REKLAMA

Tuo metu dėl kandidatas į energetikos ministrus renkamas iš dviejų – vis dar neatmetama galimybė, jog pareigas toliau eis prezidento pagyrų sulaukęs laikinasis ministras Žygimantas Vaičiūnas, tačiau „Nemuno aušra“ sako turinti ir antrą galimą kandidatą. Tiesa, kas jis, neatskleidžiama. 

Baigiantis terminui, iki kurio paskirtoji premjerė Seimui turi pristatyti prezidento patvirtintą Ministrų kabineto sudėtį, antradienio šalies vadovo Gitano Nausėdos darbotvarkėje susitikimų su kandidatais į aplinkos ir energetikos ministrus nenumatyta.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę prezidentas neatmetė galimybės tvirtinti nepilnos sudėties Vyriausybę, kartu pažymėjęs, jog šiuo klausimu turėtų pasisakyti ir Konstitucinis Teismas (KT) – opozicinė konservatorių partija į teismą jau yra kreipusis, prašydama įvertinti, ar toks prezidento sprendimas neprieštarauja Konstitucijai.

Premjerė toliau eiti sveikatos apsaugos ministrės pareigas teikia Mariją Jakubauskienę, į susisiekimo ministrus – viceministrą Jurą Taminską, kandidatė užimti Kultūros ministerijos vadovės postą yra parlamentarė Vaida Aleknavičienė, Finansų ministerijos vadovo – viceministras Kristupas Vaitiekūnas, paskirtosios premjerės pareigas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) užimti kandidatuoja Seimo narė Jūratė Zailskienė. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Į užsienio reikalų ministrus deleguojamas dabar šias pareigas einantis Kęstutis Budrys, kandidatė į krašto apsaugos ministres – Dovilė Šakalienė, o į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovės postą siūloma Raminta Popovienė, abi politikės šias pareigas taip pat dabar eina laikinai.

Į žemės ūkio ministro postą kandidatuoja viceministras Andrius Palionis, į ekonomikos ir inovacijų ministrus – Edvinas Grikšas, į Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovo postą –  laikinai šias pareigas einantis Vladislavas Kondratovičius, į teisingumo ministres – parlamentarė Rita Tamašunienė.

REKLAMA

Pagal naujai sudarytą valdančiosios koalicijos sutartį, daugumą Seime sudarys socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, naujoji koalicija turės 82 mandatus.

ELTA primena, kad Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

REKLAMA

Šalies vadovas jau susitiko su dalimi kandidatų į naująją Vyriausybę.

Pernai lapkritį Gintautui Paluckui formuojant savo Ministrų kabinetą, G. Nausėda pasirašė dekretą ir iš pradžių patvirtino nepilną Vyriausybę – be aplinkos ir teisingumo ministrų. Netrukus dekretas buvo patikslintas, suradus tinkamas minėtų ministrų kandidatūras.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Laurynas Kasčiūnas, Seimas, Remigijus Žemaitaitis (Nuotr. stop kadras, BNS/Patricija Adamovič)
Kasčiūnas apie Žemaitaičio kompetenciją: „Jis dabar kaip koks pūkuotas katiniukas laksto“ (154)
Remigijus Žemaitaitis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Remigijus Žemaitaitis neatmeta, kad Seimas nepatvirtins naujo pirmininko, Vyriausybės programos (5)
Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)
Baigiantis Vyriausybės formavimo terminui, prezidentas susitikimų su kandidatais į ministrus nebeplanuoja (2)
Seimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Žuromskas neketina vadovauti Aplinkos ministerijai: išstojo iš „Nemuno aušros“ gretų

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų