Tūkstančiams vairuotojų – svarbi ministro žinia: štai kas keičiasi dėl automobilių taršos tikrinimo

Apie aplinkosaugininkų planuojamus automobilių patikrinimus naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir žurnalo „Auto Bild Lietuva“ vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius.

REKLAMA

REKLAMA

Ministre, sakykite, ar aplinkosaugininkai jau pradėjo tikrinti automobilius, kaip ir žadėjo, kad prieš Velykas bus pirmieji patikrinimai?

S. Gentvilas: Ne, nepradėjo, buvo tik pirmasis parodomasis spaudai, žiniasklaidai supažindinimas, kad supažindintume su tikslais, kodėl tai daroma, kaip tai bus daroma, bet gatvėse tai dar neatliekama.

REKLAMA

O kada planuojate?

S. Gentvilas: Aš manau, kad čia yra gegužės mėnesio planai. Pradėkime nuo to, kad gal iš esmės ne patikrinimai, ne baudos, ne techninės apžiūros naikinimas yra tikslas, o tikslas labiau yra toks, kad automobilis, kuris dalyvauja eisme, būtų techniškai tvarkingas. Ir vien ši mūsų diskusija kai kuriems žmonėms nusiųs žinutę, kad reikia susitvarkyti, nes ne visi automobiliai yra tvarkingi gatvėje.

Tas patikrinimų skaičius bus labai labai mažas ir vykdomas tik didmiesčiuose, kur oro užterštumas yra žymiai didesnis. Ten, kur gyventojai gyvena užterštame ore, ten turi būti ir daugiau kontrolės. Kaimuose ar regionuose iš esmės nevyksta kontrolė.

REKLAMA

REKLAMA

O kodėl nukėlėte į gegužės mėnesį? Tai dabar duodate gyventojams tokią kaip ir galimybę pasižiūrėti, susitvarkyti automobilius ir tik tada pradėsitė?

S. Gentvilas: Aplinkosaugininkai turi be galo daug užduočių: Vilniuje kilęs gaisras, pramonės įmonės, atliekų tvarkymas. Tai automobilių apžiūra yra ne pagrindinė, o kraštutinė priemonė, tiesiog pasakymas, kad kartais, retkarčiais kontrolė vyks. Ir tai nėra pagrindinė aplinkosaugininkų veikla, todėl ji bus epizodinė ir tik labiausiai užterštose vietose tam, kad jose būtų kuo mažiau netvarkingų automobilių.

Vitoldai Miliau, ši tema tikrai sulaukė didžiulio visuomenės susidomėjimo. Vieni piktinasi, kiti keikia, kiti palaiko tą tvarką ir giria, ką jūs manote apie tai?

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

V. Milius: Normalu, kad vieni mano vienaip, kiti kitaip, nes čia tokios visiškai vienos tiesos turbūt nėra. Viena tiesa yra turbūt tokia, kad nė vienas normalus žmogus nenori kvėpuoti nešvariu oru arba važiuoti, matyti, jausti paskui dūmijantį automobilį. Aš netikiu, kad yra nors vienas žmogus, kuris tam pasakytų liuks.

Reiškia, dalis žmonių absoliučiai, be jokių išlygų palaiko šį projektą. Aš, jeigu ir turėčiau pastabų, tai tikrai ne idėjai, o projektui. Projektas prasidėjo nuo tam tikros komunikacijos, kuri pakankamai stipriai išgąsdino žmones, nes žmonės gyvena, kaip gyvena, važiuoja su tokiomis mašinomis, kokias turi, ir dalis jų Lietuvoje yra tikrai labai senos, Lietuvos parkas yra pakankamai senas – 15 metų, sakykime. Dabar naujai registruojami automobiliai šiek tiek naujesni, bet jie irgi gali turėti tų pačių problemų, kurios čia buvo įvardintos ir bus tikrinamos.

REKLAMA

Vitoldas Milius (nuotr. Vytauto Pilkausko)

Pagrindiniai baubai buvo keli: naujai atsirandantis stabdytojas kelyje, mums nepažįstamas, aplinkosaugininkai, ne policija, ne dar kažkas. Mes žinome, kad mus gali stabdyti, jei aš blogietis, jei važiuoju išgėręs, jei viršiju greitį, mane gali sustabdyti ir aš žinau, jog aš turiu taip nedaryti. Dabar, kai mane stabdo dar viena institucija ir aš nežinau, už ką tiksliai galiu būti nubaustas, nes neturiu aš to alkotesterio mašinai, ar ji tarši, ar ne, tai čia truputėlį įvedė tokio nerimo.

Kitas dalykas, kuris buvo pačioje pradžioje – teigiama, kad iš karto bus atimama techninė apžiūra, sakoma, kad vos ne iš karto kviečiame tralą, tempiame. Po to dabartiniame plane atsirado 48 valandos, kad per jas reikia susitvarkyti automobilį. 48 valandos yra mažai. Dėl to, nes 48 valandų taisyklę gali sugalvoti tik žmogus, kuris paspirtuku važinėja ir nieko nežino apie automobilius, nes taip greitai autoservise automobilio nespėsi susitvarkyti tam tikrais atvejais <...>.

REKLAMA

Ir dar vienas niusansas, kad techninė apžiūra naikinama už vieno varžto neprisukimą. Tai reiškia, jei tas automobilis teršia ir iš jo laša vienas lašelis alyvos, tai jau iškart yra naikinama visa apžiūra, nors gal reikėjo ten 3 minučių pakelėje priveržti tą vieną varžtelį. Tai irgi trikdo žmones, tarsi tai neteisybė, pinigai, bauda, dar gaišti laiką reikia <...>.

Ministre, 48 valandos susitvarkymui, jeigu nepavyksta – naikinama techninė apžiūra. Iš kur ta logika 48 valandų, ar viskas čia gerai su tuo?

S. Gentvilas: Visų pirma, negąsdinkime visų eismo dalyvių. Pagal mūsų nuotolinius matavimus, maždaug tik kas 40-as automobilis Vilniaus gatvėse yra viršijantis teršalų išmetimo normą, čia toks sąlyginis skaičius. Tai tikrai čia nėra masinis dalykas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

O kada ta techninė apžiūra bus naikinama, tai čia tikrai diskusijų klausimas. Vėlgi, yra tikslas miestuose turėti tvarkingus automobilius, tai galima eiti į kompromisus, prailginti laiką nuo 48 valandų iki 2 savaičių arba dėl baudų, kad pirmą kartą būtų įspėjimas.

Bet iš esmės tikslas turėti švaresnes transporto priemones gatvėse. Mes su ekspertais esame pasiruošę tame dalyvauti, todėl net nuo sausio 1 dienos atsiradus galimybei tikrinti, na, mes vis dar diskutuojame, dar nepradedame patikrinimų gatvėse.

Tai tos 48 valandos dar nėra nubrauktas brūkšnys, gali dar keistis?

S. Gentvilas: Taip, bet, žinote, yra labai daug žmonių, kurie rašo man asmeniškai laiškus, kokia čia tvarka, bet nėra daug žmonių, kurie rašytų ir sakytų, kad jie pakovoja už gamtą ir mano švarų orą <...>.

Visą laidą žiūrėkite straipsnio pradžioje.