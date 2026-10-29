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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TS-LKD į savivaldos rinkimus iškėlė 57 kandidatus į merus

2026-10-29 08:57 / šaltinis: BNS
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2026-10-29 08:57
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Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) užbaigė kandidatų į merus kėlimo etapą. Partija paskelbė 57 kandidatus, kurie atstovaus politinei jėgai artėjančiuose savivaldos rinkimuose.

Rinkimai. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
GALERIJA (10)

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) užbaigė kandidatų į merus kėlimo etapą. Partija paskelbė 57 kandidatus, kurie atstovaus politinei jėgai artėjančiuose savivaldos rinkimuose.

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Pasak TS-LKD pirmininko Lauryno Kasčiūno, formuojant kandidatų sąrašą partija daug dėmesio skyrė jų patirčiai bei veiklai savivaldoje. 

Iš 60 Lietuvos savivaldybių konservatoriai iškėlė kandidatus į merus 57, o 58 savivaldybėse numatyta dalyvauti savivaldybių tarybų rinkimuose keliant kandidatų sąrašus. Šalčininkuose ir Visagine partija savo kandidatų nekels, rinkimuose Švenčionyse TS-LKD ketina dalyvauti keldama kandidatų į tarybą sąrašą. 

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Tarp partijos kandidatų į meru didžiosiose savivaldybėse – dabartinis Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas, Kauno miesto mero posto sieks Šarūnas Jasiukevičius, vadovauti Klaipėdai – Audrius Petrošius, o Panevėžiui – Ignas Gaižiūnas.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Valdas Benkunskas artėjančiuose rinkimuose sieks ir toliau vadovauti Vilniui

Lapkričio 7–8 dienomis TS-LKD partijos nariai skyriuose ir skyrių sueigose reitinguos kandidatų į savivaldybių tarybas sąrašus. 

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