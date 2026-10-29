TS-LKD į savivaldos rinkimus iškėlė 57 kandidatus į merus

Pasak TS-LKD pirmininko Lauryno Kasčiūno, formuojant kandidatų sąrašą partija daug dėmesio skyrė jų patirčiai bei veiklai savivaldoje.
Iš 60 Lietuvos savivaldybių konservatoriai iškėlė kandidatus į merus 57, o 58 savivaldybėse numatyta dalyvauti savivaldybių tarybų rinkimuose keliant kandidatų sąrašus. Šalčininkuose ir Visagine partija savo kandidatų nekels, rinkimuose Švenčionyse TS-LKD ketina dalyvauti keldama kandidatų į tarybą sąrašą.
Tarp partijos kandidatų į meru didžiosiose savivaldybėse – dabartinis Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas, Kauno miesto mero posto sieks Šarūnas Jasiukevičius, vadovauti Klaipėdai – Audrius Petrošius, o Panevėžiui – Ignas Gaižiūnas.
Lapkričio 7–8 dienomis TS-LKD partijos nariai skyriuose ir skyrių sueigose reitinguos kandidatų į savivaldybių tarybas sąrašus.
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