Trečiadienį prezidentas telefonu su EVT pirmininku aptars kitos savaitės posėdžio darbotvarkę

Pokalbio metu bus aptarta kitą savaitę vyksiančio EVT posėdžio darbotvarkė.
„Pokalbyje telefonu su Europos Vadovų Tarybos Pirmininku Antonio Costa Prezidentas aptars kitą savaitę vyksiančio Europos Vadovų Tarybos posėdžio darbotvarkėje numatomus klausimus“, – pranešime nurodė prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis.
Spalio 23 d. vyksiančiame EVT posėdyje planuojama diskutuoti apie karą Ukrainoje, padėtį Artimuosiuose Rytuose, Europos ekonominį konkurencingumą bei gynybos parengtį 2030 m.
VT pirmininku aptars kitos savaitės posėdžio darbotvarkę
