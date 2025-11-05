 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragedija Ukmergės rajone: kilo gaisras – rastas vyro kūnas

2025-11-05 09:51 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 09:51

Ukmergės rajone antradienį užgesinus bute kilusį gaisrą, jame rastas vyro kūnas, pranešė policija.

Policijos švyturėliai (nuotr. Elta)

Ukmergės rajone antradienį užgesinus bute kilusį gaisrą, jame rastas vyro kūnas, pranešė policija.

0

Policijos departamento duomenimis, apie 12.20 val. Antakalnio kaime, gyvenamajame name, užgesinus bute kilusį gaisrą, gaisravietėje rastas mirusio vyro (gim. 1957 m.) kūnas be išorinių smurto požymių. 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, buvo gautas pranešimas, kad viename iš daugiabučio namo butų pilna dūmų, rūksta pečius, išdegė grindys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atvykus į įvykio vietą, butas buvo uždūmintas, prie pečiaus smilko medinės grindys.

Ugniagesiai vyro kūną rado prie įėjimo į butą.

Gaisro metu išdegė ir išardyta dalis medinių grindų prie krosnies. Išvėdintas butas. Dūmų detektorius jame įrengtas nebuvo. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

