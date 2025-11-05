Tragedija Ukmergės rajone: kilo gaisras – rastas vyro kūnas

Policijos departamento duomenimis, apie 12.20 val. Antakalnio kaime, gyvenamajame name, užgesinus bute kilusį gaisrą, gaisravietėje rastas mirusio vyro (gim. 1957 m.) kūnas be išorinių smurto požymių.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, buvo gautas pranešimas, kad viename iš daugiabučio namo butų pilna dūmų, rūksta pečius, išdegė grindys.
Atvykus į įvykio vietą, butas buvo uždūmintas, prie pečiaus smilko medinės grindys.
Ugniagesiai vyro kūną rado prie įėjimo į butą.
Gaisro metu išdegė ir išardyta dalis medinių grindų prie krosnies. Išvėdintas butas. Dūmų detektorius jame įrengtas nebuvo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
