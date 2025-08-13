Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tomaszewskis: LLRA-KŠS iki sekmadienio apsispręs dėl darbo koalicijoje

2025-08-13 15:50 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 15:50

Socialdemokratams braižant galimos koalicijos kontūrus, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pirmininkas Waldemaras Tomaszewskis teigia, kad jo vadovaujama politinė jėga iki sekmadienio priims sprendimą dėl darbo valdančiojoje daugumoje. 

Waldemaras Tomaszewskis (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

11

„Frakcija yra kviečiama. „Valstiečiai“ iki sekmadienio atsakys, prašė ir mūsų nedelsti. Mes bandysime irgi iki sekmadienio susirinkti ir aptarti šitą naują politinę situaciją. Tuomet galėsiu sakyti, kur mes linkstame“, – Eltai teigė W. Tomaszewskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu bus rimtai žiūrima į mūsų programą, tada mes rimčiau svarstysime šį klausimą“, – akcentavo jis. 

Politiko vertinimu, LLRA-KŠS būtų naudinga galimai koalicijai.

„Laikinasis LSDP pirmininkas Mindaugas (Sinkevičius – ELTA) sakė, kad yra svarstoma tarp kiekio ir kokybės, mes esame būtent ta kokybė. Parlamentarai turi daug patirties, turėjo daug postų Vyriausybėje, Seime“, – dėstė W. Tomaszewskis.

Teigiamai vertina I. Ruginienės kandidatūrą

Pasak politiko, jo vadovaujama partija teigiamai vertina socialdemokratės Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjeres, mat pastarosios požiūris sutampa su LLRA-KŠS vertybėmis.

„Tam tikra prasme Ingos Ruginienės asmenybė sutampa su mūsų programos pagrindine kryptimi. Tai rūpintis paprastais žmonėmis, eiliniais piliečiais, daugiau socialinio teisingumo, šeimos stiprinimo politika“, – kalbėjo W. Tomaszewskis.

„Šiandieną nekalbame apie jokias ministerijas. Vienas pagrindinis momentas – tai programinė kryptis, kol kas analizuojame, kad naujoji premjerė atstovauja būtent šiai krypčiai. Tai yra mums labai gerai“, – pabrėžė jis.

Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje Seime šiuo metu dirba 6 „valstiečiai“, 3 LLRA-KŠS ir 2 su „valstiečiais“ išrinkti nepartiniai parlamentarai.

ELTA primena, kad po trečiadienį vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) ir „valstiečių“ atstovų susitikimo, pastarųjų pirmininkas Aurelijus Veryga patikino – jo vadovaujama partija matytų save atsinaujinusioje valdančiojoje daugumoje.

Galimybę jungtis prie koalicijos politikas tikino netrukus aptarsiąs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) organuose.

Tiesa, diskutuota, kad LSDP gali kviesti į koaliciją ne tik Seimo „valstiečius“, bet ir jų suburtą frakciją kartu su LLRA-KŠS.

„Aš manau, kad kalbėsime turbūt su Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovais, jie veikia bendroje frakcijoje“, – anksčiau LRT televizijai teigė laikinasis LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

Savo ruožtu A. Veryga tikino aktyviai komunikuojantis su LLRA-KŠS pirmininku Waldemaru Tomaszewskiu. Todėl, pasak jo, jei „valstiečiai“ sulauktų kvietimo prisijungti prie koalicijos, į derybinę grupę, veikiausiai, būtų pakviesti ir šios partijos atstovai.

Dar
Dar
