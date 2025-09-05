Tomas jau kitą dieną po vestuvių šeimos biudžetą „apkarpė“ 6,5 tūkst. eurų: norėjo tik parūkyti

Ir viskas dėl to, kad šventę šventęs vyras pritrūksta cigarečių. Nespėjęs išsiblaivyti jis sėda prie BMW vairo ir važiuoja į degalinę.
Bet pakeliui kliudo priešprieša važiuojančio kito BMW veidrodėlį. O tada Tomas užsipuola niekuo dėtą vairuotoją, kuris skubiai kviečia policiją, nes tik ką iškeptas jaunikis bando pasišalinti iš įvykio vietos.
Vengė girtumo patikrinimo
Bylos duomenimis, Tomas vengė girtumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai.
Jis, 2024-ųjų liepos 21 d., apie 23 val., vairavo automobilį BMW bei sukėlė eismo įvykį. Įvykio vietoje policijos pareigūnai nustatė iš vairuotojo burnos sklindantį alkoholio kvapą, nerišlią kalbą, nekoordinuotus judesius.
Tomas vengė neblaivumo patikrinimo, atsisakydamas tikrintis alkotesteriu. Tad automatiškai pasmerkė save baudžiamajai atsakomybei.
Vyras teisme kaltę dėl nusikalstamos veikos, kurios padarymu buvo kaltinamas, prisipažino visiškai:
„Liepos 20 d. vyko mano vestuvės. Kitą dieną vestuvių šventė tęsėsi jau mūsų namų valdoje. Apie 21 val. pastebėjau, jog baigėsi cigaretės, todėl nusprendžiau nuvažiuoti iki artimiausios degalinės ir jų nupirkti.
Sėdau į savo automobilį „BMW 6“ ir važiavau iki degalinės. Nuvažiavus apytiksliai 2-3 kilometrus, staiga išgirdau trumpą smūgio garsą. Supratau, jog galimai užkabinau automobilio veidrodėliu priešpriešais prasilenkiantį automobilį.
Šis apsisuko gatvėje ir šaligatvyje priekiu sustojo už manęs. Iš automobilio išlipęs vaikinas pradėjo ant manęs rėkti ir aiškinti, kad sulaužiau jo automobilio veidrodėlį. Tarp mūsų su tuo vaikinu prasidėjo žodinis konfliktas.“
Tuo metu nukentėjusysis iškvietė policiją. Kai atvažiavo policijos pareigūnai, Tomas atsisakė tikrintis girtumą, nes, anot jo, išsigando ir dar pamelavo, kad vairavo kitas asmuo:
„Dėl to labai gailiuosi. Prašau atleisti mane nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Laiduotoja prašau paskirti sutuoktinę. Turėjome morališkai sunkių pokalbių su ja. Suprantu, kad ją įskaudinau, sutuoktinė visada būna kartu.
Mūsų šeimoje esu vienintelis dirbantis asmuo, o mano sutuoktinė rūpinasi namais ir skiria didelį dėmesį mūsų dukros ugdymui. Šiuo metu mūsų finansinė padėtis nėra gera – turime nuolatinių išlaidų, susijusių su vaiko priežiūra ir būtiniausiais poreikiais.“
Kita istorijos pusė
Nukentėjęs vairuotojas teismui pasakojo, kad tą vakarą kartu su savo drauge automobiliu BMW važiavo namo iš sodo.
Jiems bevažiuojant vryas pastebėjo priešais važiuojantį automobilį BMW – pats važiavo savo juosta, kryptimi link Vilniaus.
„Daug dėmesio į tai, kaip tas automobilis važiuoja nekreipiau, kol jis neišlindo į mano važiavimo juostą ir nenubraukė mano automobilio kairės pusės veidrodėlio. Pajutęs smūgį iškart sustojau į šalikelę ir laukiau kaltininko automobilio, tačiau jis neatvažiavo, o pradėjo judėti priešinga kryptimi.
Tik spėjęs apsisukti pamačiau, kad kaltininkas grįžo atgal į įvykio vietą. Vos mums išlipus ir priartėjus vienas prie kito, iškart kilo įtarimas, kad vairuotojas yra girtas. Nuo jo sklido aštrus alkoholio kvapas, buvo išsiplėtę vyzdžiai, vyras elgėsi neadekvačiai“, – pasakojo nukentėjusysis.
Kaltininko paklausė, „kodėl kliudė jo veidrodėlį?“. Šis pasakė, kad jis važiavo savo juosta, o tada tapo labai agresyvus, pradėjo rėkauti:
„Įtariau, kad jis vairavo girtas, todėl pradėjau jį filmuoti. Jis tapo dar agresyvesnis, pradėjo keiktis, įžeidinėti. Prieš pradėdamas filmuoti iškviečiau policiją.“
Teismo sprendimas
Teismas nusprendė girtą vairuotoją atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, perduodant jį sutuoktinės atsakomybėn, nustatant 2 metų laidavimo terminą, ir baudžiamąją bylą nutraukti.
Tomui 2 metams uždrausta vairuoti visų rūšių transporto priemones. Jis turės sumokėti 6,5 tūkst. eurų, tiek įvertintas jo vairuotas automobilis BMW.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!