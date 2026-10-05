Tikras ruduo sugrįžta? Nemalonumai smogs staiga – dangus maišysis su žeme

Baltijos regioną pasiekė ciklonas Eva V. Jis savaitgalį lėmė nedidelį lietų, daugiausia vakarinėje šalies pusėje.
Anot sinoptikės, nuo pirmadienio virš Skandinavijos, Baltijos ir Šiaurės Rytų Europos įsitvirtins neramesnių ir lietingesnių ciklonų sistema.
„Mes būsime kiek ramesnėje ir tik su nedideliu lietučiu pietinėje jos dalyje. Savaitės pačioje pradžioje pūs stipresnis vakarų, pietvakarių vėjas, mus užkabins tik atmosferos frontų silpniausia dalis“, – sako E. Latvėnaitė.
Nuo antradienio plūstelės šiltesnis oras iš pietvakarių. Naktimis bus šilčiau, dienomis vėl sulauksime malonesnės šilumos.
Remiantis dabartiniais duomenimis, šilčiausia turėtų būti ketvirtadienį, kai vėjas į pasisuks pietus, pietryčius – Lietuvą pasieks dar šiltesnis oras iš pietų.
Deja, tuo geresni orai ir pasibaigs. E. Latvėnaitė sako, kad vis arčiau Lietuvos keliaus dar vienas ciklonas iš pietvakarių. Mus, tikėtina, pasieks pietrytinė, vėliau pietinė jo dalis su permainingais orais.
„Nors didesnių audrų nesulauksime, bet lis jau daugiau, kartais ir gausokai. Dar liūdnesnė žinia – atvės, ypač savaitgalyje. Tikėtina, kad trumpam“, – komentuoja sinoptikė.
Orų prognozė savaitei
Pirmadienį, spalio 5 d., dieną tik kai kur šiek tiek palis. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 5–10 m/s, rytą ir dieną 7–12 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 7–12°C, vėsiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, pajūryje apie 13°C, dieną 14–16°C.
Antradienį, spalio 6 d., protarpiais kai kur palis, naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį 9–14°C, vėsiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose, šilčiausia pajūryje, dieną 16–19°C, vėsiausia rytiniuose rajonuose ir pajūryje.
Trečiadienio, spalio 7-osios, naktį šiek tiek palis pietiniuose rajonuose, dieną jau be lietaus. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių 5–10 m/s, dieną nepastovus 4–8 m/s. Naktį 8–13°C, pajūryje apie 14°C, dieną 16–19°C.
Ketvirtadienio, spalio 8-osios, naktį be lietaus, dieną šiek tiek palis rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Vėjas pietryčių 7–12 m/s. Naktį 7–11°C, dieną 17–20°C.
Penktadienio, spalio 9-osios, rytą ir dieną lis, vietomis gausokai. Vėjas naktį pietų, pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 5–10 m/s. Naktį 10–13°C, dieną 13–16°C, šilčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose.
Šeštadienį, spalio 10 d., protarpiais palis, daugiausia naktį ir rytą. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį 6–9°C, pajūryje 10–12°C, dieną 12–14°C.
Sekmadienį, spalio 11 d., protarpiais daug kur palis. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarų 6–11 m/s. Naktį 6–9°C, pajūryje 10–12°C, dieną 12–14°C.
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