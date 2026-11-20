Kaip pranešė Prezidentūra, pirmoji ponia sveikinimo kalboje pabrėžė, kad onkologinė liga gali ateiti pas kiekvieną žmogų, apsupdama nežinomybe ir baime. Todėl itin svarbu, kad onkologiniai ligoniai neliktų vieni, jaustų likimo seserų ir brolių bendrystę.
„Ačiū jums už efektyvų darbą ir stiprią bendruomenės jėgą. Ačiū, kad kiekvieną apgaubiate nuoširdžiu dėmesiu ir rūpesčiu. Ačiū, kad esate stiprūs, vieningi, ryžtingi ir kūrybingi sunkiame ligos įveikimo kelyje“, – išplatintame pranešime cituojama D. Nausėdienė.
Paminėjo POLA kortelę
Ji pabrėžė, kad POLA aktyviai siekia gerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę, siekia proveržio vėžio išgyvenamumo, gydymo ir gyvenimo su onkologine liga srityse, užtikrina stiprias onkologinių ligonių socialines garantijas bei aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, gina jų teises.
Kaip didelį pasiekimą D. Nausėdienė taip pat paminėjo POLA kortelę, kuri suteikia vis daugiau lengvatų onkologiniams ligoniams.
Pasak pirmosios ponia, POLA nariai taip pat rodo sveikos gyvensenos pavyzdį visiems Lietuvos žmonėms – pernai asociacijos bendruomenė užėmė antrąją vietą Prezidentūros inicijuotame Nacionalinio judumo iššūkyje.
„Nenuleisti rankų net kai aplanko sunki liga, toliau judėti, dalintis gyvenimo džiaugsmu – argi gali būti gražesnis elgesio modelis, kuriuo norėtųsi sekti?“, – sakė D. Nausėdienė, pabrėžusi, kad POLA pastangų dėka Lietuvoje iš esmės keičiasi požiūris į onkologines ligas, mažėja norinčių jas slėpti ir patraukti iš visuomenės akiračio.
Pirmoji ponia visai POLA bendruomenei gražios šventės proga palinkėjo neišsenkančios energijos, stiprios sveikatos ir uždegančių idėjų.
D. Nausėdienė aktyviai rūpinasi vėžio prevencijos programų žinomumu ir prieinamumu, dalyvauja POLA organizuojamuose renginiuose, skirtuose krūties vėžiu sergančioms moterims.
Lietuvos pirmoji ponia yra ilgametė Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos labdaros iniciatyvos „Sužydėjusi viltis“ („Blossom of Hope“), skirtos informacijai apie krūties vėžio prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos svarbą skleisti, globėja.
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