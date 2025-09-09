Tiesiogiai: Gitano Nausėdos komentarai apie rudens sesijos darbus

Prieš prasidedant Seimo rudens sesijai, prezidentas G. Nausėda antradienį susitiko su parlamento pirmininku Sauliumi Skverneliu ir Seimo valdyba.
Tiesa, tai yra paskutinis šalies vadovo susitikimas su dabartinės sudėties valdyba.
Rugpjūčio pabaigoje socialdemokratams pasirašius naują koalicinę sutartį su „Nemuno aušra“ ir Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, Seimo pirmininko postas atiteks valdantiesiems socdemams. Į šias pareigas jie siūlo pirmąjį parlamento vadovo pavaduotoją Juozą Oleką.
Rytoj – Seimo rudens darbų pradžia
Rugsėjo 10 d. prasidės eilinė Seimo rudens sesija.
Šalies prezidentas ir Seimo vadovybė aptarti teikiamų teisės aktų projektų susitinka dukart per metus – prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms.
