Airijos specialusis baudžiamasis teismas nuteisė tris vyrus, planavusius teroro išpuolį prieš Maryam Mosque mečetę Galway mieste panaudojant savadarbius sprogmenis, skelbia „Irish Examiner“.
Didžiausia, 10 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė skirta Garrett Pollock. Lietuvis Karolis Pečkauskas ir jo bendrininkas Darren Gorman nuteisti po 8 metus. Visiems treji paskutiniai metai yra numatyti kaip lygtiniai.
Teismas nustatė, kad 2025 metų lapkričio 4–5 dienomis vyrai mėgino surengti išpuolį prieš mečetę, esantį Galway mieste. Teisėjos vertinimu, sąmokslas buvo iš anksto kruopščiai suplanuotas, o jam įgyvendinti ketinta naudoti savadarbius sprogstamuosius užtaisus.
Bylos duomenimis, sąmokslas žlugo po to, kai policijos pareigūnai per įprastą narkotikų patikrinimą nusprendė apieškoti automobilį, kuriuo važiavo Pollockas ir Pečkauskas. Automobilio bagažinėje buvo aptikta sprogmenų gamybos įrangos, taip pat grupuotės, pasivadinusios Irish Defence Army, manifestas su jos simbolika ir logotipais.
Kaip rašoma leidinyje, skirdama bausmę teisėja Caroline Biggs pabrėžė, kad Airija yra įvairi ir daugiakultūrė valstybė, o kaltinamųjų veiksmai sukėlė didelį nerimą šalies musulmonų bendruomenei. Pasak jos, planuotą išpuolį sustabdė ne kaltinamųjų sąžinė, o policijos darbas.
Teisėja taip pat atkreipė dėmesį, kad K. Pečkauskas atvyko iš Lietuvos į Airiją ir tapo Airijos visuomenės dalimi, tačiau kartu su bendrininkais laikėsi požiūrio, jog vieni imigrantai yra pageidaujami, o kiti ne. Teismo vertinimu, visi trys vyrai buvo radikalizuoti socialiniuose tinkluose, tačiau sąmoningai ieškojo radikalaus turinio ir patys priėmė sprendimus įsitraukti į nusikalstamą veiklą.
Lengvinančiomis aplinkybėmis teismas pripažino tai, kad nė vienas iš trijų anksčiau nebuvo teistas už panašius nusikaltimus ir neturėjo sąsajų su teroristine veikla. Teisėja pažymėjo, kad visi trys pripažino kaltę, demonstravo nuoširdų gailestį ir turi vaikų, kurie artimiausiu metu augs be tėvų.
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