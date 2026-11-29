„Pasieniečių sraigtasparnis buvo pakeltas dingusio žmogaus paieškai, to paprašė policija“, – BNS nurodė tarnybos atstovas Giedrius Mišutis.
Policijos duomenimis, moteris paskutinį kartą matyta trečiadienį Klaipėdoje, Liepų gatvėje.
„Ieškoma 1945 metų gimimo dingusios moters. Ji dingo lapkričio 25 dieną, paskutinį kartą matyta Klaipėdoje, Liepų gatvėje. Ant žemės ieško ir savanoriai, ir policija, ir sraigtasparnis reikalingas“, – BNS sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Klaipėdos policijos duomenimis, ieškoma Jekaterina yra apie 150 centimetrų ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų žilų plaukų.
Ji galėjo vilkėti šviesiai pilką striukę, violetinę arba alyvinę liemenę, mūvėti šviesius džinsus ir avėti juodus batus. Moteris gali turėti mažą juodą stačiakampį rankinuką su dirželiu.
Mačiusius moterį ar turinčius informacijos apie jos buvimo vietą policija prašo skambinti numeriu 112 arba +370 700 60712.
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