Kaip pranešė Policijos departamentas, 1988 metais gimęs vyras buvo sumuštas ir apiplėštas Seinų gatvėje.
Asmenys pagrobė mobiliojo ryšio telefoną „Huawei P12“ ir piniginę, kurioje buvo asmens dokumentai, banko mokėjimo kortelė, pinigai.
Nukentėjusysis, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai. Nuostolis siekia 260 eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl plėšimo.
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