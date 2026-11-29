2025 m. balandžio 11 d., netrukus po 16.30 val. vietos laiku, Northamptonshire Police gavo pranešimą, kad Corby miestelio Hazel Wood vietovėje sunkiai sužeistas 17-metis, skelbia BBC.
22 metų narkotikų platintojas Matas Sukaitis vieną kartą šovė vaikinui į nugarą, o vėliau mėgino šauti į galvą, tačiau ginklas užstrigo. Po to, kaip teigė policija, per tai, ką ji pavadino „pasikėsinimu įvykdyti egzekuciją“, jis dar du kartus dūrė paaugliui į koją ir spyrė į veidą.
Penktadienį Northampton Crown Court teismas M. Sukaičiui už pasikėsinimą nužudyti skyrė laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę.
Policijos teigimu, teisme paaiškėjo, kad M. Sukaitis pasirodė pėsčiųjų take, kur paauglys su draugu sėdėjo ant suoliuko miškingoje vietovėje tarp Westcott Way ir Jubilee Avenue gatvių.
Jis pradėjo šaudyti, o vaikinui mėginant bėgti kulka pataikė į nugarą ir šis sukniubo.
Pasak policijos, M. Sukaitis atsistojo virš sužeisto paauglio ir nutaikė ginklą jam į galvą, tačiau šis du kartus užstrigo, todėl vaikinas liko gyvas.
Tuomet užpuolikas du kartus dūrė paaugliui į koją, spyrė į veidą ir pabėgo. Septyniolikmečiui prireikė operacijos kulkai iš nugaros pašalinti. Jam taip pat buvo gydomos durtinės žaizdos ir veido sumušimai.
Paleistas už užstatą mėgino pabėgti į Norvegiją
Praėjus trims dienoms po išpuolio, M. Sukaitis pats atvyko į policiją. Vis dėlto, būdamas paleistas už užstatą, jis mėgino išskristi į Norvegiją.
Policija jį sulaikė London Gatwick Airport oro uoste.
Po mėnesį trukusio teismo proceso prisiekusieji pripažino jį kaltu dėl pasikėsinimo nužudyti, taip pat dėl šaunamojo ginklo laikymo siekiant sukelti pavojų gyvybei bei aštraus ginklo nešiojimo viešoje vietoje.
Ankstesniame teismo posėdyje jis pripažino kaltę dėl dalyvavimo platinant A klasės narkotikus ir vadovavimo narkotikų prekybos tinklui „Frankie“, per kurį buvo prekiaujama kreko kokainu ir heroinu.
Teisėjas nurodė, kad atlikęs bausmę M. Sukaitis turi būti deportuotas į gimtąją Lietuvą.
Vyriausioji detektyvė inspektorė Liz Basham teigė, kad šis išpuolis vietos bendruomenėje sukėlė „didelę baimę ir susirūpinimą“.
„Neabejoju, kad tą dieną Matas Sukaitis ketino nužudyti. Tik dėl didžiulės sėkmės ginklas užstrigo tuo metu, kai jis mėgino šauti vaikinui iš visiškai arti, – sakė ji. – Jei taip nebūtų nutikę, šios bylos baigtis galėjo būti dar tragiškesnė.“
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