Policijos departamentas pranešė, kad pėsčiojo žūtimi pasibaigusi nelaimė įvyko Vilniaus rajone, tiek Galinių kaimu.
Pirminiais duomenimis, 1987 metais gimusios moters vairuojamas automobilis „Kia“ partrenkė važiuojama kelio dalimi ėjusį vyrą, gimusį 1971 metais. Vyrui konstatuota mirtis.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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