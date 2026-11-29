Anot pareigūnų, 1984 metais gimusio vyro kūnas ant laiptų Vilniuje, Taikos gatvėje, rastas sekmadienį apie 0.47 valandą.
Utenos apskrities policijos duomenimis, Visagine, Veteranų gatvėje, mirusi 2000-aisiais gimusi moteris rasta šeštadienį, apie 20.33 valandą.
Dar vienas 1959 metais gimusio vyro kūnas rastas šeštadienį, 10.20 valandą, Biržų rajone, Užubalių kaime, esančiame miške. Pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių nenustatyta.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
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