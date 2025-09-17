Teismas toliau draudžia Strelcovui disponuoti savo žemės sklypu

Manoma, kad S. Strelcovas pasisavino 13 tūkst. eurų ir iššvaistė beveik 4 tūkst. eurų jam patikėto Šiaulių rajono savivaldybės administracijai priklausančio turto. Dėl šių kaltinamojo veiksmų Šiaulių rajono savivaldybės administracija ikiteisminio tyrimo metu pateikė 19,4 tūkst. eurų dydžio civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti.
Kaltinamajam laikinai draudžiama naudotis žemės sklypu, kurio vertė panaši į minėto ieškinio sumą. Šio sklypo vertė – maždaug 17 tūkst. eurų.
„S. Strelcovas kaltinamas padaręs šešias nusikalstamas veikas, iš kurių viena priskiriama sunkių tyčinių nusikaltimų kategorijai. Aplinkybės, dėl kurių buvo paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, nėra išnykusios. Šioje byloje laikinas nuosavybės teisių apribojimas taikytas kaltinamojo turtui siekiant užtikrinti galimą turto konfiskavimą“, – Eltai sakė teismo atstovas Vytautas Jončas.
Žemės sklypu kaltinamasis negalės disponuoti mažiausiai šešis mėnesius.
ELTA primena, kad liepą teismui perduotoje baudžiamojoje byloje buvusiam Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktoriui S. Strelcovui pateikti kaltinimai dėl turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, dokumentų klastojimo ir piktnaudžiavimo.
Tyrimo duomenimis, S. Strelcovo vadovaujama viešoji įstaiga 2022 m. birželį su Šiaulių rajono savivaldybe sudarė sutartį ir jos pagrindu įsipareigojo suteikti karo pabėgėliams iš Ukrainos integracijos mokymų paslaugų paketą. Pinigus šiam tikslui skyrė Japonijoje įkurtas Čijunės Sugiharos fondas, jis įpareigojo įstaigą „Tekančios saulės tiltai“ pasirūpinti paramos suteikimo ukrainiečiams organizavimu. Manoma, kad realiai paskaitos nevyko, buvo pateikta tik bendro pobūdžio informacija.
Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto tyrimo metu nustatyta, kad S. Strelcovas taip pat sutarė su vienu uždarosios akcinės bendrovės direktoriumi, kad pastarasis surengs medijos, vizualizacijos sprendimų ir fotografijos paskaitas.
Teisėsauga sako, kad pats kaltinamasis įsipareigojo vesti ukrainiečiams mokymus įvairiomis temomis. Manoma, kad pavyko surengti tik labai mažą dalį mokymų, jų turinys nesudomino karo pabėgėlių iš Ukrainos, todėl jie šių paskaitų toliau nebelankė. Tačiau Šiaulių rajono savivaldybei buvo pateikti suklastoti paslaugų priėmimo ir perdavimo aktai apie neva vykusius mokymus minėtomis temomis.
S. Strelcovo baudžiamąją bylą teismas pradės nagrinėti spalį.
