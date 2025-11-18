 
Teismas spręs, ar iš naujo nagrinėti Vilčinskų vaikų pagrobimo bylą

2025-11-18 07:30 / šaltinis: BNS
2025-11-18 07:30

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) antradienį skelbs sprendimą, ar žemesniam teismui reikia iš naujo nagrinėti Ingos ir Mindaugo Vilčinskų vaikų pagrobimo bei pasikėsinimo kirsti Baltarusijos sieną bylą.

Mindaugas ir Inga Vilčinskai teisem dėl šeimos iškeldinimo iš savivaldybės nuomojamo būsto (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Kauno apygardos teismas sausį nepakeitė pirmosios instancijos teismo nuosprendžio.

0

Kaip BNS nurodė teismo atstovė Tautvilė Merkevičiūtė, grąžinti šią bylą apeliacinei instancijai nagrinėti dar kartą kasaciniu skundu prašo prokuratūra.

Savo ruožtu Vilčinskų gynėjas prašo panaikinti apylinkės teismo nuosprendžio dalį, kuria jie buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės dėl vaikų pagrobimo, teismui pripažinus, kad ši veika prarado pavojingumą.

Vilčinskai prašo bylą nutraukti kitu pagrindu – konstatuojant, kad apskritai nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Kaip rašė BNS, Kauno apygardos teismas sausį nepakeitė pirmosios instancijos teismo nuosprendžio.

Juo Kauno apylinkės teismas pernai rugsėjį Vilčinskus išteisino dėl pasikėsinimo neteisėtai pereiti Baltarusijos sieną, nes toks nusikaltimas, teismo vertinimu, nebuvo padarytas.

Tuo metu dėl vaikų pagrobimo sutuoktiniai buvo atleisti nuo atsakomybės, teismui pripažinus, kad tokia nusikalstama veika buvo padaryta, tačiau dėl aplinkybių pasikeitimo ji tapo nepavojinga.

Buvęs Kauno apylinkės teismo pirmininkas Arūnas Purvainis anksčiau sakė, kad civilinio proceso eiga, kai apygardos teismas Vilčinskams grąžino ne pagal procedūras paimtus vaikus, iš esmės lėmė išnykusį pagrobimo pavojingumą baudžiamojoje byloje.

Anksčiau Vilčinskų atžvilgiu dėl vaikų pagrobimo ir pasikėsinimo neteisėtai pereiti sieną buvo priimtas baudžiamasis įsakymas, nes jie sutiko su prokuroro pasiūlyta bausme. Tačiau pora persigalvojo ir pareikalavo bylos nagrinėjimo teisme.

BNS skelbė, kad 2023-iųjų liepą galimai savavališkai iš Kauno vaikų gerovės centro „Pastogė“ penkerių, septynerių ir devynerių metų vaikus pasiėmę tėvai buvo rasti Lietuvos pasienyje su Baltarusija. Teisėsaugos teigimu, šeima greičiausiai ketino kirsti sieną.

