 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Aukščiausiasis Teismas: pinigų gabenimas į Rusiją pripažintas tarptautinių sankcijų pažeidimu

2025-11-17 09:06 / šaltinis: BNS
2025-11-17 09:06

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir nustatė, kad asmens iš Lietuvos į Rusijos Kaliningrado sritį gabenti nedeklaruoti 6190 eurų, skirti būsto paskolos įnašui Rusijos banke, buvo nepagrįstai pripažinti lėšomis, skirtomis asmeniniam naudojimui – tai yra tarptautinių sankcijų pažeidimas.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir nustatė, kad asmens iš Lietuvos į Rusijos Kaliningrado sritį gabenti nedeklaruoti 6190 eurų, skirti būsto paskolos įnašui Rusijos banke, buvo nepagrįstai pripažinti lėšomis, skirtomis asmeniniam naudojimui – tai yra tarptautinių sankcijų pažeidimas.

REKLAMA
0

pirmadienį LAT pranešė, kad išnagrinėjo atnaujintą administracinio nusižengimo bylą dėl tarptautinių sankcijų pažeidimo ir nusprendė, kad bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas pernelyg plačiai aiškino sąvoką „asmeniniam naudojimui“.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

LAT, remdamasis Teisingumo Teismo prejudiciniame sprendime pateiktais išaiškinimais, konstatavo, kad draudimo parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti į Rusiją banknotus, denominuotus bet kuria oficialiąja valstybės narės valiuta, išimtis turi būti aiškinama siaurai, nes tik tokiu atveju galima užtikrinti, kad šis draudimas veiktų.

REKLAMA
REKLAMA

Nustatytas draudimas netaikomas tik tuo atveju, kai į Rusiją vykstantis asmuo parduoda, tiekia, perduoda ar eksportuoja grynuosius pinigus eurais, kurių jam reikia prekėms ar paslaugoms, atitinkančioms šio asmens ir kartu su juo vykstančių artimų giminaičių kelionės ir buvimo Rusijoje poreikius, įsigyti. Tuo tarpu darbo užmokesčio santaupų eurų banknotais, skirtų būsto paskolos įnašui Rusijos banke, iš Lietuvos į Rusiją gabenimas nėra eksportas, būtinas šio asmens asmeniniam naudojimui.

REKLAMA

Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, LAT apeliacinės instancijos teismo nutarimą panaikino ir paliko galioti institucijos nutarimą su apylinkės teismo nutartimi padarytais pakeitimais, kuriuo asmuo buvo nubaustas ne tik dėl kontrabandos, bet ir dėl tarptautinių sankcijų pažeidimo. Jam buvo paskirta 1 tūkst. eurų dydžio bauda ir administracinio poveikio priemonė – 1,5 tūkst. eurų konfiskavimas.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų